مقري:"تصريحاتي حول أحداث الجلفة ليست ردا على أويحيى"





نفى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن يكون المنشور الذي نشره بخصوص إحتجاجات سكان ولايتي ورقلة والجلفة، ردا مباشرا على تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى. وأوضح مقري في منشور له في صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”: “حينما كتبت المنشورين لم يكن أويحيى في ذهني على الإطلاق وما اطلعت على تصريحه عن الأحداث إلا في اليوتيوب بعد صدور المنشورين”، مشيرا أن المنشورين لا علاقة له بمسؤول جمعه معه لقاء معه قبل يوم واحد وأضاف:" بسطت أمامه عناصر الأزمة بكل تفاصيلها فكنت له ولمن وراءه ناصحا مبينا للحق بكل تجلياته لا أخاف في ما أقوله لومة لائم”. وأكد مقري أن "حمس" قد تعود للحكومة إذا نجحت في الانتخابات أو في إطار شراكة حقيقية وتوافق وطني لإخراج البلاد من الأزمة، وقد تساند حكومة وطنية جادة ولا نكون فيها”. وطمأن ذات المسؤول الحزبي، “أحباب وأنصار الحركة”، بالقول: “ثقوا أننا نعرف ما الذي نفعله! فلا تأبهوا بصغير يتحرش بنا ولا بكبير يتآمر علينا".

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