بن خلاف يدعو لإنصاف عمال وموظفي الإدارات بالجنوب





دعا النائب بحزب جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف، أمس، لإنصاف عمال وموظفي الإدارات الذين يعملون في ولاية إليزي ويسكنون ولايات الشرق الجزائري، من خلال فتح خط جوي يربط ولاية إليزي بإحدى ولايات الشرق الجزائري لتسهيل تنقل سكان الجنوب. وأوضح بن خلاف في سؤال كتابي وجهه لوزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان يتعلق بفتح خط جوي يربط ولاية إليزي بإحدى ولايات الشرق الجزائري لتسهيل تنقل سكان الجنوب، وكذا عمال وموظفي الإدارات الذين يعملون في ولاية إليزي ويسكنون ولايات الشرق الجزائري وقال بن خلاف إن عمال وموظفـون في مختلف الإدارات والمؤسسات العمـومية بولاية إليزي والذين يسكنون ولايات الشرق الجـزائري يعانون معاناة كبيـرة عند تنقلهم إلى مقرات سكناهم بسبب غيـاب خط جـوي يربط ولاية إليزي بولايات الشرق الجزائري التي بها مطار(قسنطينة - سطيف – باتنة- عنابة) حيث يلزم الساكن بولايات الشرق الجزائري التنقل على الرحلتين المبرمجتين أسبوعيا بين إليـزي والعاصمة في غياب خط إلى الولايات المذكورة أعلاه، وأن يتنقل برًا إلى الجهات المقصودة بعد وصوله إلى مطـار هواري بومدين. وأشار البرلماني إلى انه سبق للمعنيـين بالأمر مراسلة الجهات المعنية قبل أشهر بما فيها وزير النقل السابق والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بعرائض مرفوقة بالتوقيـعات، لكنهم لم يتلقوا أي رد لحد الساعة وهذا ما دفعهم للإحتجاج منذ أسبوعين أمام مقر شركة الخطوط الجـوية الجزائرية بولاية إليزي، وأضاف:" ..توجهنا بالإنشغال نفسه إلى وزير النقل السابق في مارس 2016 ووعدنا بالتكفل بالموضوع في أقرب وقت ولكن وللأسف لا حياة لمن تنادي خاصة بعدما أصبح نائبا بالبرلمان". وتساءل بن خلاف بخصوص المعاناة التي لا يزال يعيشها سكان تلك المنطقة، مؤكدا بالقول:" ..متى يتم التكفل بهذا الانشغـال والاستجابة لمطلب هذه الشريحة التي تعمـل بولاية إليزي وذلك بوضع خط جوي تحت تصـرفهم ولو مرة واحدة في الأسبـوع؟".

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