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01/08/2018 09:48:00

جاب الله يفتتح جامعته الصيفية بملف المبادرات والرئاسيات


تعقد جبهة العدالة والتنمية جامعتها الصيفية في أجواء مشحونة بالساحة السياسية التي طغى عليها الحديث عن المبادرات فيما غاب الحديث عن برامج الأحزاب تمهيدا للرئاسيات التي لم يبقى عليها إلا شهور، وتراهن الجبهة على  التنمية الاقتصادية الشاملة . وأكد النائب عن جبهة العدالة والبناء ،لخضر بن خلاف، في تصريح له أنه"سيشارك في الجامعة الصيفية العديد من الشخصيات الوطنية وإطارات من الحركة وممثلي المجتمع المدني وبحضور قيادات سياسية وحزبية، وكذا فئة الشباب اللذين ستكون لهم فرصة المشاركة في الأشغال وطرح انشغالاتهم"، مؤكدا أنه "بات من الضروري إشراك فئة الشباب في مثل هكذا مواضيع اجتماعية واقتصادية". وقال البرلماني إن "انطلاق أشغال الجامعة الصيفية للحزب سيكون بداية من الجمعة والتي  ستكون أيام 03-04-05 أوت 2018 بقرية الفنانين بزرالدة، بقرية الفنانين بزرالدة العاصمة تحت شعار "شباب رائد لمستقبل واعد"، مشيرا أن الجلسة الافتتاحية ستتضمن الحديث عن المبادرات التي تشهدها الساحة السياسية على غرار مبادرة "حمس" التي يقوم على أساسها رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بجولة ماراطونية للتعريف بها عبر لقاءات جمعته بالأحزاب اللسياسية بمختلف مشاربها، كما سيشرف رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله بإلقاء كلمة ستتمحور حول الوضع السياسي بالجزائر إلى جانب التركيز على الجانب الاقتصادي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر على غرار باقي بلدان العالم. وأشار بن خلاف  إلى أن "الجامعة الصيفية سيتخللها برنامج جد هام حيث ضبطت إدارة الجبهة تنظيم عدة ندوات اقتصادية موضوعاتية بحضور مجموعة من المحاضرين الاقتصاديين والخبراء على غرار البروفيسور فارس مسدور الذي سيلقي محاضرة حول الوضع الاقتصادي وبديل الصيرفة الإسلامية،  وكذا محاضرة أخرى سيلقيها البروفيسور بوجلال حول الوضع الاقتصادي من ريع البترول ودور الدولة الاجتماعي ،بالإضافة إلى محاضرة أخرى سيتطرق إليها رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور الى الوضع الاقتصادي ومسألة طباعة النقود"، مبرزا أن "برنامج الحركة سينصب في مجمله على التنمية الاقتصادية الشاملة والوضع السياسي الراهن الذي تعرفه البلاد ،وكذا تحسين الإطار المعيشي للمواطنين . وأشار النائب  إلى أن "برنامج الجامعة الصيفية سيتخلله خلال اليوم الثاني المصادف للسبت المقبل محاضرة اخرى سيلقيها رئيس الجبهة عبد الله جاب الله حول موضوع الوثيقة الدستورية تتخللها مناقشة الوضع السياسي، وكذا مسألة الرئاسيات المقبلة بالإضافة إلى موقفه وقراره بخصوص المبادرات الوطنية ".

 

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جاب الله يفتتح جامعته الصيفية بملف المبادرات والرئاسيات

تعقد جبهة العدالة والتنمية جامعتها الصيفية في أجواء مشحونة بالساحة السياسية التي طغى عليها الحديث عن المبادرات فيما غاب الحديث عن برامج الأحزاب تمهيدا للرئاسيات
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