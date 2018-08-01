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01/08/2018 00:10:00

توافد أكثر من8000 ناجحا على مركز التسجيلات الأولية بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة


يتوقع التحاق 5000 طالبا جديدا في الموسم الجامعي 2018/ 2019 إنشاء معهد بجامعة وهران 1 للمقاولاتية

 تعرف جامعة وهران" 1 "منذ عدة ايام  خلت و بكل طاقمها مهندسون وتقنيون في الاعلام الآلي مشاركة كبيرة  وفعالة في توجيه الطلبة  الجدد بتعليمات  الجامعة مع شرح كل مراحل التسجيل والوثائق المطلوبة لكل مرحلة من المراحل الى غاية التسجيلات النهائية.

كما يشارك في هذه الحملة التوجيهية   أساتذة من مختلف التخصصات لشرح الميادين والفروع الموجودة في جامعة وهران 1أحمد بن بلة وعروض التكوين وآفاق التكوين بدءا بالجذوع المشتركة وانتهاء بعروض التكوين في الماستر والدكتوراه في الميادين المتاحة في جامعة هران 1 في علوم المادة والإعلام الالي والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات وعلوم الطبيعة والحياة والعلوم الإنسانية والإسلامية والآداب والفنون وعلوم التسيير والترجمة والعلوم والتقنيات التطبيقية والعلوم الطبية. كما تم إعداد مطويات تتضمن الكثير من المعلومات حول عروض التكوين ومراحل  ورزنامة التسجيلات.

للاشارة   جامعة وهران 1 تضمن تكوينا لطلبتها في الميادين  المذكورة وفي 23 فرعا و38 تخصصا في الليسانس و74 تخصصا في الماستر،كما تخرج منها هذه السنة أكثر من 4000 طالبا في جميع التخصصات ،ويتوقع أن تستقبل 5000 طالبا جديدا من بينهم 1100 طالبا في العلوم الطبية و150 في معهد العلوم والتقنيات التطبيقية والذي سيعرف تخرج الدفعة الأولى في الليسانس مهني في تخصصي بصريات وميكانيكا الدقة والآداتية العلمية خلال الموسم الجامعي المقبل،كما يتوقع تسجيل 2052 طالبا جديدا في الماستر بعنوان السنة الجامعية 2018/2019 ،أما بالنسبة للعروض الدكتورالية للموسم الجامعي 2018/2019 فقد تم اعتماد 17 عرضا بعدد اجمالي للمناصب قدره 200 منصبا.

وعن  جديد التخصصات الخاص بالموسم الجامعي المقبل 2018/2019 ستشرع جامعة وهران 1 أحمد بن بلة وهذا بالتعاون مع المركز  الكندي للامتياز في المقاولاتية "ساج مونتريال" بمساعدة خبراء كنديين تكوين مكونين في التسيير الاستشاري لإنشاء مؤسسة، ..  " بيان "

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توافد أكثر من8000 ناجحا على مركز التسجيلات الأولية بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة

يتوقع التحاق 5000 طالبا جديدا في الموسم الجامعي 2018/ 2019 إنشاء معهد بجامعة وهران 1 للمقاولاتية
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