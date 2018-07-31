ضبط 100 كيلوغرام من الكيف المعالج ببشار
ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 30 جويلية 2018 بالتعاون مع عناصر الأمن الوطني ببشار، كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ(100) كيلوغرام، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس السواحل بكل من عين تموشنت والغزوات، تاجر مخدرات وضبطوا (38,515) كيلوغرام من الكيف المعالج. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بالقالة ، محاولة هجرة غير شرعية لـ(06) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.
عدد القراءات 116 مرة | قراءات اليوم 116 مرة
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك