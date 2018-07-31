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31/07/2018 13:04:00

ضبط 100 كيلوغرام من الكيف المعالج ببشار


ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 30 جويلية 2018 بالتعاون مع عناصر الأمن الوطني ببشار، كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ(100) كيلوغرام، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس السواحل بكل من عين تموشنت والغزوات، تاجر مخدرات وضبطوا (38,515) كيلوغرام من الكيف المعالج. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بالقالة ، محاولة هجرة غير شرعية لـ(06) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

 

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