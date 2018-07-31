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31/07/2018 11:18:00

سعيدي يطالب بإدراج تعديلات على مبادرة مقري


 علق القيادي السابق في حركة مجتمع السلم، عبد الرحمان سعيدي، على آراء الطبقة السياسية بخصوص مبادرة التوافق الوطني التي طرحها حزبه، مشددا على ضرورة إدراج تعديلات على وثيقة التوافق الوطني قبل الشروع في الجولة الثانية من اللقاءات. ونفى سعيدي في تصريح لموقع إخباري أن يكون حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي قد رفضا مبادرة الحركة، مؤكدا أن الأمر يدخل في خانة التحفظ حول نقاط فيها. وهو ما يستوجب تعديلها. وأوضح رئيس مجلس شورى حمس سابقا أن الكرة الآن في يد الحركة بعد حصولها على آراء معظم الطبقية السياسية وتحفظاتهم، مؤكدا أن المطلوب من  الحركة الآن العمل على التكيف مع ما طرح عليها، معتبرا أن إصرار قيادة حمس على إبقاء المبادرة كما هي سيدفع الأحزاب إلى أخذ نفس الموقف منها خلال الجولة الثانية من اللقاءات. وشدد المتحدث على ضرورة أن تعمل الحركة على تحيين وتكييف المبادرة من أجل الانسجام مع الطبقة السياسية، قائلا: ” من أجل أن تحقق المبادرة النجاح لا يجب أن تتوقف عند عرضها فقط،  وإنما يجب أخذ آراء الأحزاب للوصول إلى توافق نسبي  بدل التوافق في  كل شيء”. ويرى سعيدي أن المبادرة “ناجحة” حتى لو لم تصل إلى التوافق بين الأحزاب، بحكم أنها مكنت الطبقة السياسية من معرفة نقاط التوافق والاختلاف وهذه خطوة كبيرة في طريق حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد على حد تعبيره.ورفض  منافس مقري في مؤتمر 2013، أن ترتبط مبادرة حمس بالرئاسيات المقبلة المقررة في أفريل 2019، باعتبار أن ذلك  ستقضي عليها، وطالب بالمقابل أن تبقى المبادرة مرتبطة بالوضع العام في البلاد.

 

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