مقري يردُّ على أويحيى





ردَّ رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ،أحمد أويحيى حول المحتجين بولاية الجلفة، وقال إن مسيرة سكان الجلفة كانت حضارية عبر فيها المشاركون عن حالة التهميش وضعف التنمية. وحذَّر رئيس الحزب في منشور له على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” من توسع الاحتجاجات في البلاد وعدم القدرة على سيطرة عليها فيما بعد مما سيدفع الأمور حسبه إلى ما لا يحمد عقابه، متسائلا:"..هل سيسمع المسؤولون هذه النداءات التي تتكرر من منطقة إلى أخرى؟"، مؤكدا أنه كحزب سياسي لابد أن يكون له رأي في القضايا الوطنية التي يعتبرها مهمة ومؤثرة على مصير البلد ومستقبله. وتأسف رئيس حمس للاستهانة باحتجاجات المطالبين بالإصلاح والتغيير، مؤكدا على ضرورة التدخل من خلال مبادرات العلمية من أجل حل الأزمة، وتخوف ذات المصدر من توسع الاحتجاجات في البلاد وعدم القدرة على سيطرة عليها فيما بعد مما سيدفع الأمور حسبه إلى ما لا يحمد عقابه.

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