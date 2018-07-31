..بدوي: 26 مليار دج لتسيير المطاعم المدرسية





· إقتناء 3500 حافلة للنقل المدرسي من مؤسسات عمومية و خاصة

· 45 ألف منصب مالي لتسيير المؤسسات التربوية لحاملي الشهادات

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، نور الدين بدوي، عن تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 26 مليار دج لتسيير المطاعم المدرسية، محتسبة على أساس سعر يتراوح بين 45 و 55 دج للوجبة، مؤكدا أنه تم تخصيص مبلغ 15 مليار دج موجه لتسيير المدارس الابتدائية من حراسة وصيانة مع السماح بإستعمال 50 بالمائة من هذا المبلغ من أجل إقتناء مدافئ ومكيفات هوائية. وأكد بدوي في منشور له عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الدولة خصصت مبلغ 15 مليار دج موجه لتسيير المدارس الابتدائية من حراسة وصيانة مع السماح بإستعمال 50 بالمائة من هذا المبلغ من أجل إقتناء مدافئ ومكيفات هوائية، وكذا غلاف مالي آخر لتمويل الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقة المتجددة و هذا تحضيرا للدخول المدرسي المقبل". وكشف الوزير عن "إقتناء 3500 حافلة للنقل المدرسي من مؤسسات عمومية و خاصة، منها 600 حافلة ستكون جاهزة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل"، مشيرا أنه "تم منح 45 ألف منصب مالي لتسيير المدارس والمطاعم لحاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين مع رفع التجميد على 1540 مشروع انجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية"، مشيرا أن "تقرر رفع التجميد على 1540 مشروع انجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن"، قائلا إن "مقاربته في التسيير قائمة على التقييم المستمر لنشاطات العمل الجواري و على التنسيق بين المصالح المركزية والجماعات المحلية"، مؤكدا انه "تم تسخير كل الوسائل من أجل أن يجري الدخول المدرسي المقبل في أحسن الظروف". ويشار أن "وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اتخذت عدة إجراءات جديدة لدخول مدرسي هادئ بعيد عن أية مشاكل واضطرابات من شانها التأثير على القطاع وتشويه صورته وذلك من خلال استقبال العديد من المرافق والمؤسسات التربوية الجديدة بعد ترميمها والتي أصبحت جاهزة أمام المتمدرسين"- وفقا لمصادر موثوقة-، مشيرة أنه "تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية بدءا بالهياكل والأساتذة خصوصا الناجحين في مسابقات التوظيف تحضيرا لاستلامهم مهامهم بعد تلقيهم تكوينا في هذا المجال مع إدراج مواضيع تتعلق بكيفية تسيير القسم ومقاييس في علم التربية وعلم النفس إلى جانب تعريفهم بكيفية تقديم الدروس وفقا للمادة التي سيدرسونها ، مذكرة أن "الهدف الأساسي يتمثل في رفع المردود المدرسي للتلاميذ وتفادي كل ما من شأنه الإضرار بمصلحتهم ".

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