القضاء على رابع إرهابي بسكيكدة
تبعا لعملية البحث والتمشيط بمنطقة بيسي ببلدية عزابة، ولاية سكيكدة ، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 30 جويلية 2018، على إرهابي رابع واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة. لترتفع حصيلة هذه العملية التي لا تزال متواصلة، إلى القضاء على أربعة (04) إرهابيين واسترجاع ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة.
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