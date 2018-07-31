

ضبط 100 كيلوغرام من الكيف المعالج ببشار ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 30 جويلية 2018 بالتعاون مع عناصر الأمن الوطني ببشار، كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ(100) كيلوغرام، في حين أوقف



قيتوني : اضطرابات الكهرباء بولاية ورقلة يعود الى اسباب مناخية إنجاز حوالي 400 ميغاواط من الكهرباء عبر 22 ولاية أكد وزير الطاقة مصطفى قيطونيي أمس انه سيتم قبل نهاية 2018 إطلاق أول مناقصة وطنية عن طريق



حجار : 97 بالمائة من الطلبة الجدد سجلوا أنفسهم إعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية تكون من 08 الى 12 أوت أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، امس بالجزائر العاصمة،



والي تلمسان يأمر بفتح المسرح للمواهب الفنية والثقافية قام والي تلمسان علي بن يعيش، أول أمس، بزيارة معاينة لمسرح الهواء الطلق الذي تم إنجازه في إطار تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية والذي يعرف بعض



حجز 923 كلغ من "الهيروين" في 2018 .. !! · 3570 مخالفة التقطها "الرادار" في 2018 قدمت المصلحة الولائية للأمن العمومي بباب الزوار أمس أرقاما مرعبة حول انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بكل أصنافها و التي



سعيدي يطالب بإدراج تعديلات على مبادرة مقري علق القيادي السابق في حركة مجتمع السلم، عبد الرحمان سعيدي، على آراء الطبقة السياسية بخصوص مبادرة التوافق الوطني التي طرحها حزبه، مشددا على ضرورة إدراج



مقري يردُّ على أويحيى ردَّ رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ،أحمد أويحيى حول المحتجين بولاية الجلفة، وقال إن مسيرة سكان



..بدوي: 26 مليار دج لتسيير المطاعم المدرسية · إقتناء 3500 حافلة للنقل المدرسي من مؤسسات عمومية و خاصة · 45 ألف منصب مالي لتسيير المؤسسات التربوية لحاملي الشهادات أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة



القضاء على رابع إرهابي بسكيكدة تبعا لعملية البحث والتمشيط بمنطقة بيسي ببلدية عزابة، ولاية سكيكدة ، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 30 جويلية 2018، على إرهابي رابع واسترجعت مسدسا رشاشا