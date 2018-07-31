ترامب لايمانع لقاء روحاني
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انه على اتم الاستعداده للقاء نظيره الإيراني، حسن روحاني، بدون شروط مسبقة.قال هذا في مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بالبيت الأبيض،موضحا بالحرف "يمكنني لقاء أي واحد. أنا أؤمن بلقاءات"، لا سيما في حالات يوجد فيه خطر حرب.وتابع: "بالطبع سألتقي مع الإيرانيين إذا كانوا يريدون اللقاء، مضيفا أنه سيصر على عدم طرح أي شروط مسبقة لمثل هذا اللقاء.للاشارة سابق سبق وان أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استحالة أي مفاوضات بين طهران وواشنطن في الوقت الحالي، "لأن واشنطن أثبتت عدم مصداقيتها".
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