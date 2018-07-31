

ترامب لايمانع لقاء روحاني قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انه على اتم الاستعداده للقاء نظيره الإيراني، حسن روحاني، بدون شروط مسبقة.قال هذا في مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين رئيس الوزراء



المياه القذرة غير معالجة تستغل في سقي فاكهة البطيخ بتيارت على لسان بيان صادر عن قيادة مجموعة الدرك الوطني بتيارت علمنا انه وعلى اثر عملية مراقبة اعتيادية قام بها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك بواد ليلي



القضاء على ثلاثة ارهابين على اثر عملة تفتيش بمنطقة بيسي ببلدية عزابة بالقطاع العسكري سكيكدة، الناحية العسكرية الخامسة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 30 جويلية 2018، على ثلاثة



جامعة محمد بوضياف بالمسيلة توقع استقبال 6 آلاف طالب جديد وثلاثة تخصصات جديدة في الماستر استنادا لما ورد الينا قال مدير جامعة محمد بوضياف بالمسيلة البروفيسور كمال بدراي أن عملية التسجيلات الأولية للطلبة الجدد للموسم الجامعي المقبل جرت في ظروف جيدة



مطالب صندوق النقد الدولي تجبر اعوان واطارت الطيران بتونس الى شن اضراب الاربعاء القادم في عز ايام السياحة يتوقع الغاء كل الرحلات من و الى تونس ان نفذ الاضراب الذي دعت اليه مجموعة الاعوان والاطارات



النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات تقرر تجميد الإضراب قررت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات اليوم الاثنين تجميد الإضراب الذي كان من المنتظر ان تدخل فيه غدا الثلاثاء 31 جويلية، حسبما أفاد به لواج



إنتاج ما يفوق 10 مليون قنطار من التمور خلال 2017 حسب بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري هذا الاثنين بالجزائر، أنه خلال 2017 بلغ إنتاج فرع التمور ما يفوق 58ر10 مليون قنطار بقيمة مالية بلغت 4ر332 مليار دينار فخلال



أويحيى يعتبر الدعوة إلى خلق إجماع سياسي عشية الرئاسيات "نكرانا للسيادة الوطنية والشعبية" أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس بالجزائر العاصمة، أن الدعوة إلى خلق إجماع سياسي عشية المواعيد الانتخابية يعد "نكرانا للسيادة الوطنية والشعبية". وفي



''مبادرة التوافق الوطني'' بين الاتفاق و الاختلاف التقى امس بالجزائر العاصمة في لقاء التشاوري كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بحركة مجتمع السلم، و حزب جبهة التحرير بحركة البناء الوطني، في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الأخيرة للتعريف بمبادرتها