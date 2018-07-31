المياه القذرة غير معالجة تستغل في سقي فاكهة البطيخ بتيارت
على لسان بيان صادر عن قيادة مجموعة الدرك الوطني بتيارت علمنا انه وعلى اثر عملية مراقبة اعتيادية قام بها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك بواد ليلي مجموعة تيارت تحديدا في حدود الساعة الرابعة مساءا من اول امس ، القيام بدورية في إطار المراقبة العامة للإقليم بالضبط بالمنطقة المسماة دوار الزوابرة بلدية سيدي علي ملال (تيارت )، بجانب الوادي المسمى دقيقس ،لفت انتباههم محاصيل زراعية متمثلة قي فاكهة البطيخ، يتم سقيها بواسطة محركات ضخ المياه متصلة بمجرى وادي دقيقس به مياه قذرة ، أين تم معاينة مكان وضع المحركات لضخ المياه بالوادي المذكور أعلاه متصلان بأنابيب متجهة الى حقل فاكهة البطيخ، ليتم مباشرة القيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الإجراءات المتخذة: تم توقيف اصحاب الحقل03 للتحقيق معهم. حجز و وضع المحركات والأنابيب بالمحشر البلدي لبلدية سيدي علي ملال. إخطار السلطات الإدارية المختصة لتشكيل لجنة من أجل إتلاف المحصول الزراعي فورا . إعلام الجهات القضائية التي أمرت بفتح تحقيق للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد ليلي بغية التحقيق في القضية. التي شغلت الراي العام المحلي ببلدية سيدي علي ملال
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