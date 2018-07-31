القضاء على ثلاثة ارهابين
على اثر عملة تفتيش بمنطقة بيسي ببلدية عزابة بالقطاع العسكري سكيكدة، الناحية العسكرية الخامسة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 30 جويلية 2018، على ثلاثة 03 إرهابيين، واسترجعت مسدسين رشاشين 02من نوع كلاشينكوف، وبندقية 01نصف آلية من نوع سيمونوف وستة 06 مخازن ذخيرة مملوءة.
هذه العملية التي لا تزال متواصلة، تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي في مطاردة بقايا المجرمين.
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