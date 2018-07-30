جامعة محمد بوضياف بالمسيلة توقع استقبال 6 آلاف طالب جديد وثلاثة تخصصات جديدة في الماستر





استنادا لما ورد الينا قال مدير جامعة محمد بوضياف بالمسيلة البروفيسور كمال بدراي أن عملية التسجيلات الأولية للطلبة الجدد للموسم الجامعي المقبل جرت في ظروف جيدة ويرتقب تسجيل أكثر من 6 آلاف طالب جديد سيوزعون عبر 7 كليات ومعهدين يوجهون بعد استكمال عملية التسجيلات إلى 41 فرع تكوين و66 تخصص في مرحلة الليسانس و101 في مرحلة الماستر. وعن سير عملية التسجيلات أشار مدير جامعة المسيلة إلى انه تم تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لإنجاح العملية وتوفير المناخ المناسب للطلبة الجدد حتى يتسنى لهم اختيار ما يرغبون في دراستهم وحسب معدلاتهم التي تحصلوا عليها في شهادة البكالوريا وهو ما تم عرضه وشرحه خلال الأبواب المفتوحة التي شرع فيها من 24 جويلية إلى مرحلتي التسجيل الأولي وتأكيد الرغبات .ويضيف البروفيسور بداري كمال انه تم تخصيص فضاء مركز الحسابات بالجامعة المركزية لاستقبال الطلبة الجدد كما تم تسخير أساتذة ومهندسين لتوجيهيهم في عملية اختيار التخصصات .وعن الدخول الجامعي المقبل كشف كمال بداري انه يرتقب استلام أكثر من ألفين مقعد بيداغوجي متمثلة في معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية .مؤكدا أن الموسم الجامعي المنصرم عرف تخرج أكثر من 10 ألف طالب جامعي من مختلف التخصصات منهم 6 ألاف في شهادة الليسانس و4 ألاف في شهادة الماستر كما يتميز الموسم الجامعي المقبل بفتح ثلاثة تخصصات جديدة في الماستر على مستوى قسم العلوم الإسلامية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية(الشريعة والقانون- الفقه والأصول) وماستر مهني بكلية التكنولوجيا في حين سيتم توظيف 18 أستاذ جديد.للإشارة فان عدد طلبة جامعة المسيلة العام المنصرم فاق 32 ألف طالب موزعين عبر سبع كليات ومعهدين في حين بلغ عدد الأساتذة أكثر من 1400 أستاذ جامعي.

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