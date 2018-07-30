الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
30/07/2018 15:47:00

مطالب صندوق النقد الدولي تجبر اعوان واطارت الطيران بتونس الى شن اضراب الاربعاء القادم


في عز ايام السياحة يتوقع الغاء كل الرحلات من و الى تونس ان نفذ الاضراب الذي دعت اليه مجموعة الاعوان والاطارات

استنادا لمعلومات تونسية  و موقع إذاعة "موزاييق أف أم" التونسية تحيدا عن الكاتب العام للجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل المنصف بن رمضان، قال  إن "باب التفاوض والصلح لا يزال مفتوحا اليوم  وغدا الثلاثاء  قبل دخول أعوان وإطارات  الطيران المدني والمطارات في إضراب يوم الأربعاء بكامل مطارات الجمهورية التونسية ، حيث سينجر عنه إلغاء جميع الرحلات الجوية".ومن جهته اعرب رمضان عن أمله في التوصل إلى "حل يحترم مصداقية الحوار الاجتماعي ومحضر الجلسة الصلحية المنعقدة في فبراير 2018 الذي تم بموجبه الغاء الإضراب آنذاك".ويطالب موظفو المطارات الحكومة بتحسين ظروف عملهم وتسديد الديون لهم.وتمتنع السلطات التونسية في الوقت الراهن عن زيادة رواتب العاملين على خلفية تنفيذ برامج التقشف، تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي الذي أقر في عام 2016 برنامجا لمساعدة تونس بحجم نحو 2.8 مليار دولار.

                                                                       المصدر: "موزاييك أف أم"، رويترز

عدد القراءات 162 مرة | قراءات اليوم 162 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة توقع استقبال 6 آلاف طالب جديد وثلاثة تخصصات جديدة في الماستر

استنادا لما ورد الينا قال  مدير جامعة محمد بوضياف  بالمسيلة البروفيسور كمال بدراي أن عملية التسجيلات الأولية للطلبة الجدد  للموسم الجامعي المقبل جرت في ظروف جيدة
image

مطالب صندوق النقد الدولي تجبر اعوان واطارت الطيران بتونس الى شن اضراب الاربعاء القادم

في عز ايام السياحة يتوقع الغاء كل الرحلات من و الى تونس ان نفذ الاضراب الذي دعت اليه مجموعة الاعوان والاطارات
image

النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات تقرر تجميد الإضراب

قررت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات اليوم الاثنين تجميد الإضراب الذي كان من المنتظر ان تدخل فيه غدا الثلاثاء 31 جويلية، حسبما أفاد به لواج
image

إنتاج ما يفوق 10 مليون قنطار من التمور خلال 2017

 حسب بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري هذا الاثنين بالجزائر، أنه خلال 2017  بلغ  إنتاج فرع التمور ما يفوق 58ر10  مليون  قنطار بقيمة مالية بلغت 4ر332 مليار دينار  فخلال
image

أويحيى يعتبر الدعوة إلى خلق إجماع سياسي عشية الرئاسيات "نكرانا للسيادة الوطنية والشعبية"

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي،  أحمد أويحيى، أمس بالجزائر العاصمة، أن الدعوة إلى خلق إجماع سياسي عشية المواعيد الانتخابية يعد "نكرانا للسيادة الوطنية والشعبية". وفي
image

''مبادرة التوافق الوطني'' بين الاتفاق و الاختلاف

التقى امس  بالجزائر العاصمة  في لقاء التشاوري كل  من  حزب التجمع الوطني الديمقراطي بحركة مجتمع السلم،  و حزب جبهة التحرير بحركة البناء الوطني،  في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الأخيرة للتعريف بمبادرتها
image

تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2017 إلى غاية 31 أوت 2018

يعلم المركز الوطني للسجل التجاري مسؤولي الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية (الشركات ذات الأسهم، المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، الشركات ذات المسؤولية
image

إحباط محاولة تهريب (3,1) أطنان من المواد الغذائية بكل من عين قزام وببرج باجي مختار

 أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 جويلية 2018 بكل من عين قزام وببرج باجي مختار، محاولة تهريب (3,1) أطنان من المواد الغذائية، في حين
image

63 % من العمال في الجزائر يشتغلون بالقطاع الخاص

أعلن الديوان الوطني للإحصائيات أمس، أنه يشغل في القطاع الخاص في الجزائر 6,95 مليون عامل  أي 63 بالمائة من إجمالي العمالة في البلاد، أما القطاع
image

وزارة التربية تعلن عن تاريخ الدخول المدرسي

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس،  عن موعد الدخول المدرسي لموسم 2018-2019، مؤكدة أن التلاميذ سيعودون لمقاعد الدراسة يوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018. وقالت وزيرة التربية الوطنية
قيم هذا المقال
0