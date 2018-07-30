مطالب صندوق النقد الدولي تجبر اعوان واطارت الطيران بتونس الى شن اضراب الاربعاء القادم





في عز ايام السياحة يتوقع الغاء كل الرحلات من و الى تونس ان نفذ الاضراب الذي دعت اليه مجموعة الاعوان والاطارات

استنادا لمعلومات تونسية و موقع إذاعة "موزاييق أف أم" التونسية تحيدا عن الكاتب العام للجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل المنصف بن رمضان، قال إن "باب التفاوض والصلح لا يزال مفتوحا اليوم وغدا الثلاثاء قبل دخول أعوان وإطارات الطيران المدني والمطارات في إضراب يوم الأربعاء بكامل مطارات الجمهورية التونسية ، حيث سينجر عنه إلغاء جميع الرحلات الجوية".ومن جهته اعرب رمضان عن أمله في التوصل إلى "حل يحترم مصداقية الحوار الاجتماعي ومحضر الجلسة الصلحية المنعقدة في فبراير 2018 الذي تم بموجبه الغاء الإضراب آنذاك".ويطالب موظفو المطارات الحكومة بتحسين ظروف عملهم وتسديد الديون لهم.وتمتنع السلطات التونسية في الوقت الراهن عن زيادة رواتب العاملين على خلفية تنفيذ برامج التقشف، تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي الذي أقر في عام 2016 برنامجا لمساعدة تونس بحجم نحو 2.8 مليار دولار.

المصدر: "موزاييك أف أم"، رويترز

عدد القراءات 162 مرة | قراءات اليوم 162 مرة