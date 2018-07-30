النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات تقرر تجميد الإضراب





قررت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات اليوم الاثنين تجميد الإضراب الذي كان من المنتظر ان تدخل فيه غدا الثلاثاء 31 جويلية، حسبما أفاد به لواج صبيحة اليوم الامين العام للنقابة السيد أحمد بوتومي.

وأوضح الأمين العامي على خلفية صدور قرار العدالة القاضي بتجميد الإضراب بأن "هذا القرار ليس له أي سند قانون بالنظر إلى الاثباتات القانونية التي تحوز عليها النقابة، لكن يجب ان يحترم وعليه قررنا تجميد الاضراب". واعتبر بوتومي أن قرار العدالة، فيما يخص القضية الاستعجالية التي رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضد النقابة بمحكمة الدار البيضاء، "ليس له أي سند قانوني لكن يجب احترامه". وكانت قد رفعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قضية ضد النقابة في فرع الدعاوي الاستعجالية بسبب عدم احترام المهلة القانونية للإشعار بالإضراب والمحددة في الاتفاقية الجماعية ب21 يوما إلى جانب قضية ثانية في الغرفة الاجتماعية. وتم مساء أمس الأحد النطق بالحكم في القضية الاستعجالية أين تقرر تجميد الاضراب إلى غاية الفصل في القضية الثانية التي رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية في القسم الاجتماعيي وعليه قررت النقابة بدورها تجميد الاضراب.

وحسب بوتومي فإن النقابة "عازمة على مواصلة مسارها عبر العدالة لاستيفاء كافة حقوقها من خلال اللجوء إلى المحكمة العليا". وفي بيان اعلامي نشر بموقع النقابة صبيحة اليومي أكدت هذه الاخيرة أنها "احترمت كل الاجراءات المعمول بها المندرجة في اطار قانون العمل والاتفاقية الجماعية من اجل اعداد الاشعار بالإضراب ونشره".

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