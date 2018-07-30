تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2017 إلى غاية 31 أوت 2018





يعلم المركز الوطني للسجل التجاري مسؤولي الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية (الشركات ذات الأسهم، المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم) عن تمديد بصفة استثنائية، أجل إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2017 على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري من يوم الثلاثاء 31 جويلية 2018 إلى غاية يوم الجمعة 31 أوت 2018. للتذكير فإن الحسابات الاجتماعية تضم نسخة من محضر الجمعية العامة العادية أو أي وثيقة أخرى معدة من قبل الشريك الوحيد للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة تتضمن المصادقة على الحسابات، نسخة من جدول أصول الميزانية، نسخة من جدول خصوم الميزانية ونسخة من جدول حسابات النتائج باللغة الوطنية وترجمتها باللغة الفرنسية.. يتم إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية المعنية على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة في كل ولاية، وذلك تبعا لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة المعنية بعملية الإيداع. تجدر الإشارة إلى أن الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات الاجتماعية لن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري العمل به، لاسيّما التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. ويرجو المركز الوطني للسجل التجاري تفهم وتعاون كل المتعاملين الاقتصاديين من أجل القيام بعمليات إيداع الحسابات الاجتماعية في الآجال المحددة.

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