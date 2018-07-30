إحباط محاولة تهريب (3,1) أطنان من المواد الغذائية بكل من عين قزام وببرج باجي مختار





أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 جويلية 2018 بكل من عين قزام وببرج باجي مختار، محاولة تهريب (3,1) أطنان من المواد الغذائية، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالقالة ، شخصين (02) وضبطوا أجهزة للصيد المحظور للمرجان ومعدات للغطس. كما أوقفوا أيضا بوهران ، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(7006) وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بوهران، محاولة هجرة غير شرعية لـ(13) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف (20) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.

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