وزارة التربية تعلن عن تاريخ الدخول المدرسي
أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن موعد الدخول المدرسي لموسم 2018-2019، مؤكدة أن التلاميذ سيعودون لمقاعد الدراسة يوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018. وقالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في منشور لها عبر حسابها الرسمي " الفايسبوك" التلاميذ سيعودون لمقاعد الدراسة يوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018 فيما سيستأنف المعلّمون والأساتذة العمل يوم الأحد 2 سبتمبر 2018 "، وأضاف:" أمّا منتسبو الإدارة المركزية فسيستأنفون عملهم يوم الأحد 19 أوت 2018".
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