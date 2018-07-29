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29/07/2018 13:53:00

حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص واصابة 41 آخرين بجروح خلال ال 24 ساعة الأخيرة


-لقي عشرة (10) أشخاص حتفهم وأصيب 41 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة اثر 10 حوادث مرور سجلت على المستوى الوطني خلال ال 24 ساعة الاخيرة حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الأحد مصالح الحماية المدنية. وسجلت اثقل حصيلة على مستوى ولاية برج بوعريريج بوفاة أربعة اشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح على اثر حادثي مرور، الأول تمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة من الوزن الخفيف على مستوى الطريق السيار شرق غرب ببلدية أولاد سيدي براهيم دائرة المنصورة والثاني على اثر اصطدام بين شاحنة وسيارة من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 05 ببلدية برج بوعريريج. كما تدخلت ذات المصالح خلال نفس الفترة لانتشال جثث ثلاثة أشخاص توفوا غرقا في البحر بكل من جيجل ومستغانم. كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد عدة حرائق من محاصيل زراعية الحشائش اليابسة والنخيل تسببت في خسائر مقدرة ب 17 هكتار قمح 6084 أحزمة تبن و 76 نخلة.

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