أرهابي يسلم نفسه صباح اليوم للسلطات العسكرية بتمنراست
في سياق الجهود التي تبذلها مختلف وحدات قواتنا المسلحة في إطار مكافحة الإرهاب، سلّم الإرهابي المسمى "أبرزولغ عيسى" المدعو "أبو إبراهيم" نفسه، صبيحة اليوم 29 جويلية 2018، إلى السلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة (04) مخازن ذخيرة مملوءة. الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الارهابية سنة 2014. تأتي هذه العملية لتعزز حصيلة النتائج الإيجابية المحققة في إطار مكافحة الإرهاب، كما تشهد على نجاعة مختلف المساعي الهادفة إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا.
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