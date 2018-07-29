

إحباط محاولة تهريب (3,1) أطنان من المواد الغذائية بكل من عين قزام وببرج باجي مختار أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 جويلية 2018 بكل من عين قزام وببرج باجي مختار، محاولة تهريب (3,1) أطنان من المواد الغذائية، في حين



63 % من العمال في الجزائر يشتغلون بالقطاع الخاص أعلن الديوان الوطني للإحصائيات أمس، أنه يشغل في القطاع الخاص في الجزائر 6,95 مليون عامل أي 63 بالمائة من إجمالي العمالة في البلاد، أما القطاع



وزارة التربية تعلن عن تاريخ الدخول المدرسي أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن موعد الدخول المدرسي لموسم 2018-2019، مؤكدة أن التلاميذ سيعودون لمقاعد الدراسة يوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018. وقالت وزيرة التربية الوطنية



هل ستنجح مبادرة مقري أم أنها ولدت ميتة..؟ تتوجه الأنظار هذه الأيام إلى سلسلة اللقاءات التي يقوم بها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مع التشكيلات السياسية بمختلف ألوانها، ويراهن رئيس "



حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص واصابة 41 آخرين بجروح خلال ال 24 ساعة الأخيرة -لقي عشرة (10) أشخاص حتفهم وأصيب 41 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة اثر 10 حوادث مرور سجلت على المستوى الوطني خلال ال 24 ساعة الاخيرة حسب



طمار: توزيع 30.000 وحدة سكنية حتى أوت المقبل سيتم إلى غاية شهر أوت المقبل توزيع 30.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية، حسبما كشف عنه اليوم الأحد بالجزائر وزير السكن



أرهابي يسلم نفسه صباح اليوم للسلطات العسكرية بتمنراست في سياق الجهود التي تبذلها مختلف وحدات قواتنا المسلحة في إطار مكافحة الإرهاب، سلّم الإرهابي المسمى "أبرزولغ عيسى" المدعو "أبو إبراهيم" نفسه، صبيحة اليوم 29



تحسن في خدمات موسم الإصطياف مع استمرار الاستغلال غير الشرعي لشواطئ بالعاصمة تشهد العديد من شواطئ الجزائر العاصمة تحسنا ملحوظا على مستوى الخدمات كتوفير تجهيزات مجانية وتخصيص حظائر سيارات بسعة كبيرة الا انه هناك استغلال غير شرعي



عهد التميمي ووالدتها ناريمان تعانقان الحرية بعد 8 أشهر من الاعتقال أفرجت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان، بعد قضائهما 8 أشهر في السجن بتهمة مهاجمة الجنود الإسرائيليين وإعاقة عملهم. وبعد