تحسن في خدمات موسم الإصطياف مع استمرار الاستغلال غير الشرعي لشواطئ بالعاصمة
تشهد العديد من شواطئ الجزائر العاصمة تحسنا ملحوظا على مستوى الخدمات كتوفير تجهيزات مجانية وتخصيص حظائر سيارات بسعة كبيرة الا انه هناك استغلال غير شرعي لبعضها رغم الاجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية لتطبيق مبدأ مجانية الشواطئ ما أدى الى استياء الكثير من المصطافين. كما سجل في العديد من الشواطئ المسموحة للسباحة والتي عددها 67, تحسنا في الخدمات و المرافق الموفرة على غرار الإنارة العمومية و تخصيص حظائر للسيارات تشرف عليها مؤسسة تسيير النقل و النقل الحضري بتسعيرة بين 150 و 300 دج حسب حجم المركبة, مع توفير مختلف المرافق (دورات المياه و مرشات و غرف تبديل الملابس) وكذا أكشاك للأكل الخفيف. ولوحظ في الجانب الامني تواجد مكثف لدوريات عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية.
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