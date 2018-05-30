إرهابي ثان يسلم نفسه اليوم للسلطات العسكرية بتمنراست





في إطار مكافحة الإرهاب وإضافة إلى الإرهابي الذي سلم نفسه، صبيحة اليوم 30 ماي 2018، إلى السلطات العسكرية للناحية العسكرية السادسة، سلّم إرهابي ثان نفسه إلى السلطات العسكرية بنفس الناحية، ويتعلق الأمر بالمسمى " غدير أحمد محمد الصالح" المدعو " أبو عمر"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2016.الإرهابي كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة.

هذه الحصيلة الإيجابية المحققة عبر مختلف النواحي العسكرية تشهد على فعالية المقاربة المتبناة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد بسط الأمن والسكينة في كامل ربوع الوطن.

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة