التدخين في الجزائر يقتل 15000 شخصا سنويا





يمثل التدخين مشكلا حقيقيا للصحة العمومية في الجزائر ويتسبب في وفاة أكثر من 15000 شخصا سنويا أي بمعدل 45 وفاة يوميا، حسبما أشارت إليه قائد نوارة بروفيسور في اقتصاد الصحة وصاحبة عدة مؤلفات حول آثار الآفات الاجتماعية.

وصرحت هذه الخبيرة انه من مجموع هذه الوفيات يوجد هناك حوالي 7000 سكتة قلبية و 4000 سرطان للشعب الهوائية وأكثر من 3000 حالة قصور في التنفس. وأضافت البروفيسور قايد التي تستعد لإصدار كتاب حول التدخين في الجزائر أن "نسبة انتشار التدخين في المجتمع الجزائري كانت في حدود 7.7 % سنة 1978 و في ظرف 20 سنة تضاعف استهلاك التبغ بثلاث مرات حيث بلغت هذه النسبة 20.6 % سنة 1998 و استمر هذا الارتفاع إلى غاية 2004 مسجلا نسبة 28.6 % ثم انتقلت إلى 27.2 % في سنة 2009 أما في سنة 2018 فان المنظمة العالمية للصحة قد أكدت أن نسبة انتشار التدخين في الجزائر قد انخفضت وأصبحت 20 % من إجمالي السكان".

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