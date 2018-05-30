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30/05/2018 14:56:00

خلال 24 ساعة: وفاة 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حوادث المرور


 

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 19 آخرون بجروح في 7 حوادث مرور سجل على المستوى الوطني خلال 24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت به اليوم حصيلة للمدرية العامة للحماية المدنية. وسجلت أثقل حصيلة بولاية الوادي بوفاة شخصين، على إثر اصطدام بين شاحنة  وسيارة ذات وزن خفيف بالطريق الوطني رقم 48 ببلدية رقيبة و كذا على  مستوى  ولاية غرداية بتسجيل وفاة شخصين وإصابة 12 شخصا على إثر اصطدام بين شاحنتين، منها واحدة مخصصة لنقل العمال على المستوى الطريق الوطني رقم 1 ببلدية ودائرة  المنصورة.    كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية أم البواقي من أجل انتشال جثة امرأة(46 سنة) متوفية على إثر سقوطها في بئر بالمكان المسمى دوار فومان، ببلدية  عين الفكرون. ومن جهة أخرى تفيد مصالح المدرية العامة للحماية المدنية أنه تم تسجيل، خلال  نفس الفترة 2.527 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي  مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين, مشيرة أن هذه التدخلات شملت مختلف  مجالات أنشطة جهازها سواء المتعلقة بحوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء  الصحي إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

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