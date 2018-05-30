سحب إستدعاءات مسابقة التوظيف في قطاع التربية غدا
أعلنت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم الأربعاء, أن سحب استدعاءات المترشحين ل مسابقة التوظيف الخارجي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي ورتب إدارية المزمع عقده يوم 12 يونيو القادم, سيكون ابتداء من يوم غد الخميس على الساعة 17:00. وفي منشور لها على صفاحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي, أوضحت بن غبريت أن هذا السحب يكون عبر موقع http://concours.onec.dz. وكانت الوزيرة قد كشفت سابقا أنه " تم فتح مسابقة للتوظيف الخارجي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي ورتب إدارية بمجموع 8.586 منصب". و يقدر عدد المناصب المخصصة للمسابقة على أساس الاختبارات ب 3.378 منصب بالنسبة لأساتذة المدرسة الابتدائية و329 لرتبة مستشار التوجيه و الارشاد المدرسي والمهني, و 213 منصب لرتبة مقتصد و 694 منصب لرتبة نائب مقتصد و 2.265 منصب لرتبة مشرف تربية و 300 منصب في منصب ملحق رئيسي بالمخبر و 1.407 منصب بالنسبة لملحق بالمخابر.
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