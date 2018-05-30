

إرهابي ثان يسلم نفسه اليوم للسلطات العسكرية بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب وإضافة إلى الإرهابي الذي سلم نفسه، صبيحة اليوم 30 ماي 2018، إلى السلطات العسكرية للناحية العسكرية السادسة، سلّم إرهابي ثان نفسه



أوركسترا "دي بيازا فيتوريو" يمتع الجمهور العاصمي استمتع الجمهور العاصمي سهرة أمس بحفل غنائي أحياه الأوركسترا "دي بيازا فيتوريو" الذي قدم مجموعة من الأغاني في نوع من المزيج العرقي عرضها في سجل



تيسمسيلت: افتتاح الورشات الثقافية والفكرية الأولى "في رحاب رمضان" افتتحت اليوم بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "الدكتور يحيى بوعزيز" لتيسمسيلت الطبعة الأولى للورشات الثقافية والفكرية التي تأتي تحت شعار "في رحاب رمضان". وتشمل هذه التظاهرة المنظمة



التدخين في الجزائر يقتل 15000 شخصا سنويا يمثل التدخين مشكلا حقيقيا للصحة العمومية في الجزائر ويتسبب في وفاة أكثر من 15000 شخصا سنويا أي بمعدل 45 وفاة يوميا، حسبما أشارت إليه قائد



خلال 24 ساعة: وفاة 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حوادث المرور لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 19 آخرون بجروح في 7 حوادث مرور سجل على المستوى الوطني خلال 24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت به اليوم حصيلة



سحب إستدعاءات مسابقة التوظيف في قطاع التربية غدا أعلنت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم الأربعاء, أن سحب استدعاءات المترشحين ل مسابقة التوظيف الخارجي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي ورتب إدارية المزمع عقده يوم 12



الفريق قايد صالح يختتم زيارته للناحية العسكرية السادسة اختتم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الأربعاء زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة و التي دامت أربعة



بوتفليقة يرأس مجلسا للوزراء غدا للنظر في قانون المالية التكميلي 2018 ينتظر أن يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، غدا، مجلسا للوزراء للنظر في قانون المالية التكميلي 2018، بعد أن خضع لقراءة ثانية بطلب من



الجزائريون في رمضان.. عبادة وتراحم وصدقات لكل بلد طقوسه وعاداته يمارسها ويطبقها مع قدوم شهر رمضان المبارك، ويضفي تطبيق هذه العادات ألفة ومحبة وتواصل بين الناس، في بحث عن عادات وتقاليد