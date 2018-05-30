بوتفليقة يرأس مجلسا للوزراء غدا للنظر في قانون المالية التكميلي 2018





ينتظر أن يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، غدا، مجلسا للوزراء للنظر في قانون المالية التكميلي 2018، بعد أن خضع لقراءة ثانية بطلب من الرئيس بوتفليقة، حيث ينتظر أن يوافق عليه قبل إحالته على مكتب البرلمان. وذكرت مصادر موثوقة أنه ينتظر يتم دراسة عدد من المشاريع، على رأسها مشروع قانون المالية التكميلي 2018، بعد أن خضع لقراءة ثانية بطلب من الرئيس بوتفليقة، حيث ينتظر أن يوافق عليه قبل احالته على مكتب البرلمان، وأكدت مصادر إعلامية أن الاجتماع سيتطرق إلى ملف الأطباء المقيمين الذين يدخل إضرابهم شهره السابع. ويشار أن مشروع قانون المالية التكميلي أثار جدلا كبيرا في أوسط المواطنين بسبب الضرائب الثقيلة التي يتضمنها، وعلى رأسها تلك المتعلقة برسوم استخراج الوثائق البيومترية، والتي بررها الوزير الأول، في حين اعتبر وزير الداخلية أنها لا تزال في محل الدراسات، فهل ستبقى هذه الضرائب أم أنه سيتم إلغاؤها ؟.

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