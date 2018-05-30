

الجزائريون في رمضان.. عبادة وتراحم وصدقات لكل بلد طقوسه وعاداته يمارسها ويطبقها مع قدوم شهر رمضان المبارك، ويضفي تطبيق هذه العادات ألفة ومحبة وتواصل بين الناس، في بحث عن عادات وتقاليد



توقيف ثلاثة عشر تاجر مخدرات بوهران أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 ماي 2018 بوهران، ثلاثة عشر (13) تاجر مخدرات وضبطت (45,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبطت



ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية في 2018 عرفت واردات السلع الغذائية ارتفاعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 متأثرة بارتفاع واردات الحبوب و الحليب مقابل تراجع واردات اللحوم و السكر حسب معطيات



مديرة ملحقة المعهد الوطني العالي للصيد البحري، بوعبد الله لـ "الإتحاد ": فتح تخصصات جديدة وتمتين العلاقة مع المهنيين ومجهزي السفن وقفت "الإتحاد " في حوار حصري مع مديرة ملحقة المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات بالمرسى ،شهرة زاد بوعبدالله ، وتطرقت معها إلى عدة مواضيع تخص الملحقة وفرص التكوين الممنوحة، بالإضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بمجال الصيد البحري وتربية المائيات .



قيطوني يردٌُّ على منتقدي شراء مصفاة "أوغوستا" · مشروع قانون المحروقات الجديد لا يزال محل دراسة رد وزير الطاقة ،مصطفى قيطوني،أمس،على بعض الأطراف التي انتقدت صفقة شراء مجمع “سونطراك” لمصفاة “اغوستا” بإيطاليا، وقال



نسيب: لسنا متأثرين بأزمة المياه مقارنة بالبلدان العربية الأخرى أعلن وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن ديون المؤسسات العمومية لدى الجزائرية للمياه، بلغت 16 مليار دينار، منها 9 مليار دينار للبلديات، مؤكدا أن 2018



بوعزقي: أزمة الحليب مفتعلة وملبنات تتلاعب بالبودرة نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي،أمس، وجود أزمة ندرة حليب الأكياس المدعم التي تشهدها العديد من ولايات الوطن مفتعلة، وقال إن



طمار: هذه هي الفئات المستثناة من مراقبة البطاقية الوطنية للسكن كشف وزير السكن والعمران والمدنية عبد الوحيد تمار،أمس،عن قرار استثناء 10فئات من طالبي السكن والإعانات المقصيون سابقا من برامج الدولة، من المراقبة الايجابية في البطاقية



مساهل يسلم رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى نظيره المالي استقبل وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, حاملا رسالة من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, أمس، بباماكو من طرف الرئيس المالي, ابراهيم بوبكر كيتا. و سلم