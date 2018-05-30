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30/05/2018 11:36:00

توقيف ثلاثة عشر تاجر مخدرات بوهران


أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 ماي 2018 بوهران، ثلاثة عشر (13) تاجر مخدرات وضبطت (45,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبطت مفرزة أخرى بعين قزام/ن.ع.6، خمس (05) مركبات رباعية الدفع و(7,85) أطنان من المواد الغذائيةوفي سياق متصل، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مهربين اثنين وحجزت شاحنتين و(9,43) قنطارا من مادة التبغ بكل من الوادي والأغواط/ن.ع.4، في حين تم توقيف (34) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.

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