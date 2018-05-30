قيطوني يردٌُّ على منتقدي شراء مصفاة "أوغوستا"





· مشروع قانون المحروقات الجديد لا يزال محل دراسة

رد وزير الطاقة ،مصطفى قيطوني،أمس،على بعض الأطراف التي انتقدت صفقة شراء مجمع “سونطراك” لمصفاة “اغوستا” بإيطاليا، وقال إن هذا الاستثمار من شأنه يعود بأرباح كبيرة على الجزائر، مؤكدا أن الجزائريون يستهلكون الطاقة 6 أضعاف مقارنة بتونس والمغرب. وأوضح قيطوني خلال ندوة صحفية عقدها على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية بومرداس، أن قرار شراء مصفاة “أوغوستا” لم يأتي إعتباطا بل مرّ بعدة دراسات ومشاورات مع خبراء قاربت السنة، مبرزا أن الملف مر عبر المجلس الإداري لسونطراك، وبعده بوزارة الطاقة ومنها إلى الحكومة، هذه الأخيرة التي أعطت الضوء الأخضر بشراء المصفاة، مشيرا أن سوناطراك هي الشركة الوحيدة من بين منفسيها العالميين التي لم تكن تمتلك استثمارات في الخارج، مسترسلا:"..هذا استثمار سيعود بأرباح وفوائد كبيرة على الجزائر"، كما سيكون ضامن مستقبلا لتوفير مصدر تمويل للشركة الوطنية. وإنتقد قيطوني الأصوات التي شوهت الصفقة وأرادت رسم صورة سوداوية عنها، بسبب قيمة الصفقة التي قدرت بمليار دولار، مبرزا بأن شراء مصفاة جديدة كان سيكلف الجزائر 5 مليار دولار، مؤكدا أن مشروع قانون المحروقات الجديد لا يزال محل دراسة. وقال الوزير إن المواطن الجزائري يبذر كثيرا في استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أنه يستهلك 6 أضعاف مما يستهلكه المواطن المغربي والتونسي، قائلا إن الجزائريون يبذرون الطاقة.

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