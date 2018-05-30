نسيب: لسنا متأثرين بأزمة المياه مقارنة بالبلدان العربية الأخرى





أعلن وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن ديون المؤسسات العمومية لدى الجزائرية للمياه، بلغت 16 مليار دينار، منها 9 مليار دينار للبلديات، مؤكدا أن 2018 سنة خير بفضل الأمطار التي تساقطت مؤخرا. وكشف وزير الموارد المائية خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية " الشعب" أن 2018 سنة خير بفضل الأمطار التي تساقطت مؤخرا على العديد من ولايات الوطن والتي تجاوزت المعدل السنوي في بعض المناطق بدليل نسبة امتلاء السدود الذي بلغت 70 بالمائة على المستوى الوطني،مؤكدا أن صيف 2018 سيعرف تحسن جد ملحوظ من حيث التزويد بالماء الصالح للشرب على كل الولايات ،وهذا رغم الوضعية الصعبة التي تعيشها الجزائر اليوم أن إلا أن قطاع الموارد المائية حضي بإمكانات معتبرة من أجل تجسيد العديد من المشاريع الهامة خاصة في مجال الأمن المائي والقضاء على الأزمة والشح الذي تعيشه الجزائر كل صائفة . وكشف نسيب أن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أكد استعداده لتسديد ديون البلديات عن طريق إعانات مالية تمنح للبلديات العاجزة عن التسديد، مؤكدا أن ديون الجزائرية للمياه والبالغة 46 مليار دينار منها 15 مليار دينار غير محصلة من المواطنين التي تمت جدولت ديونهم بغرض دفعها، موضحا أن 15 مليار المتبقية هي ديون قديمة ورثتها الجزائرية للمياه، وقال إن ميزانية قطاعه تعادل 400 مليار دينار تحصلت بمقتضي قانون المالية 2018 على 197 مليار دينار من أجل تطبيق البرنامج و90 مليار دينار من أجل رفع التجميد عن مشاريع الصرف الصحي و115 مليار من أجل عمل على توفير المياه بشكل دائم للمواطنين. وكشف الوزير عن تخصيص 100 مليار دينار من أجل حماية المواطنين من الفيضانات،كما تم اقتناء تجهيزات جديد من أجل تنصيبها في الأودية التي تعرض المدن الخطر و التي تتكفل بإعلان حالة الخطر 8 ساعات قبل حدوث الفيضانات من أجل التمكن من التصرف فبل وقوع الكارثة.

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