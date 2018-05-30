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30/05/2018 11:18:00

بوعزقي: أزمة الحليب مفتعلة وملبنات تتلاعب بالبودرة


نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي،أمس،  وجود أزمة ندرة حليب الأكياس المدعم التي تشهدها العديد من ولايات الوطن مفتعلة، وقال إن الكميات المنتجة تكفي بشكل كبير لتغطية احتياجات الوطن. واتهم بوعزقي، خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية سطيف، بعض الملبنات بالتلاعب ببودرة الحليب واستغلالها في انتاج مشتقات الحليب، مشددا على أنه تم العمل بكل جدية  فيما يخص إنتاج وتوزيع مادة الحليب لضمان وفرته بكميات كافية خلال شهر رمضان، مذكرا بأن دائرته الوزارية عمدت إلى إقرار خارطة  طريق للمنتوج  من أجل تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة من خلال التركيز على عنصري إنتاج  الحليب وتوزيعه (تحديد مسار المنتوج). ويذكر أن الحكومة قررت رفع قدرات الانتاج بحجم  إضافي قدره 50 مليون لتر من  مادة الحليب عبر الوطن خلال شهر رمضان لتزويد المواطنين بكميات كافية من هذه  المادة الحيوية. وشدد الوزير خلال زيارة قادته إلى مركب إنتاج الحليب بملبنة التل بولاية سطيف، ، على ضرورة وصول الحليب المدعم إلى المناطق الداخلية الفقيرة، وأكد بأن سعر الحليب لن يشهد أي زيادة بحكم أنه مدعم وموجه إلى الطبقات الهشة و الفقيرة، فيما نفى وجود أزمة حليب بسبب أن الكميات المنتجة تكفي بشكل كبير لتغطية احتياجات الوطن. من جهة أخرى كشف وزير الفلاحة خلال زيارة له للمخبر الوطني لإنتاج بذور البطاطا ببلدية قلال جنوب الولاية، أن الجزائر سوف تستغني نهائيا عن استيراد بذور البطاطا من الخارج في حدود آفاق 2022. هذا وأعطى وزير الفلاحة تعليمات لمدراء القطاع من أجل حماية العقار الفلاحي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما شدد على أهمية استرجاع الأراشي المستغلة وتوزيعها على حاملي المشاريع.

 

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