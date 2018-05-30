مساهل يسلم رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى نظيره المالي





استقبل وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, حاملا رسالة من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, أمس، بباماكو من طرف الرئيس المالي, ابراهيم بوبكر كيتا. و سلم مساهل للرئيس كيتا رسالة أخوة و تضامن من الرئيس بوتفليقة جدد فيها رئيس الدولة "التزامه الشخصي و كذا التزام الجزائر بتعزيز العلاقات الثنائية و استكمال مسار الاستقرار و عودة الأمن التام و التنمية لمالي". و عبر الرئيس المالي, من جديد, عن "امتنانه الشديد و خالص شكره للرئيس بوتفليقة, مبرزا التزامه الشخصي و جهوده الحثيثة الرامية إلى مرافقة الماليين على درب الاستقرار و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية".كما اعرب الرئيس كيتا عن ارتياحه لجودة العلاقات الثنائية و للتقدم المعتبر المسجل في العديد من ميادين التعاون, و كذا النجاحات المحققة في اطار تطبيق اتفاق السلم و المصالحة بمالي, المنبثق عن مسار الجزائر و الذي احُتفل بذكراه الثالثة في 15 مايو الفارط في جو طبعه عزم الفاعلين الماليين على المضي قدما و مواصلة الجهود المشتركة بهدف تطبيق بشكل تام للاتفاق خدمة لاستقرار و أمن مالي و المنطقة عموما. وأكد مساهل من جهته على تمسك الجزائر بتطوير التعاون الثنائي و التشاور المنتظم مع الجار مالي و مواصلة الجهود الرامية الى رفع التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة لاسيما الارهاب و الجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية، مشيرا أن عقد الدورة الـ 13 للجنة المشتركة الاستراتيجية الجزائرية-المالية اليوم 29 ماي التي سيترأسها مناصفة مع نظيره المالي تيمان هوبرت كوليباليي من شأنها تعزيز التشاور المنتظم بين البلدين. و كلف الرئيس كيتا مساهل بنقل تحياته الاخوية و تشكراته الحارة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الجهود المبذولة لدعم استقرار مالي و كذا تمنياته بالسعادة و التقدم للشعب الجزائري.وجرى اللقاء بحضور الوزير المالي للشؤون الخارجية تيمان هوبرت كوليبيالي و سفيري البلدين.

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