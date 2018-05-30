جلاب: الحكومة ستحقق في ارتفاع الأسعار





· معاقبة الجزارين الذين لا يضعون اختام على اللحوم المستوردة

كشف وزير التجارة، السعيد جلاب، أمس، عن وجود مخطط حكومي لتنظيم الأسواق بعد رمضان، مُقر بعدم التحكم في الأسعار حيث أرجع ذلك إلى الفوضى التي تعرفها الأسواق، معلنا عن معاقبة الجزارين الذين لا يضعون اختام على اللحوم المستوردة، وقال إن الحكومة ستفتح مساحات تجارية كبرى لكسر المضاربة. وأوضح الوزير الذي قام بجولة ميدانية إلى ولاية البويرة أن قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد تم وضعها في عجلة وفي وضعية صعبة، مؤكدا أنه تم إنشاء لجنة الإجراءات الوقائية فيها كل القطاعات وكل الشعب من أجل تصحيح القائمة خاصة وأنه خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تم إقتراح رسم إضافي عند إستيراد كل المنتوجات النهائية التي تنتج بالجزائر. وكشف جلاب إنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد تجار اللحوم الذين لا يضعون اختام على اللحوم والتي تبين مصدرها خاصة المستوردة، موضحا أن وزارة التجارة ستتخذ إجراءات ضد تجار الخضر الذين يبيعون الخضر بالزوائد خاصة البصل والثوم، مؤكدا أن أسعار الخضر والفواكه واللحوم من السوق المغطى بالبويرة، لا تزال مرتفعة نوعا ما ولم تعرف انخفاض في الأسبوع الثاني من شهر رمضان. واعترف وزير التجارة بأنّ أسعار اللّحوم مرتفعة ، حيث أمر فرقته المحققة المرافقة له، بفتح تحقيق في قضيّة مستورد لحوم قام بإخفاء اسمه وعنوانه على الفاتورة، بل هناك عشرات القضايا تحقق فيها مصالحه، فيما يخص اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، والفواكه والخضار.سواء من حيث الأسعار أو الفوترة.

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