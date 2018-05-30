القضاء على إرهابي واسترجعت مسدسا رشاشا بعين الدفلى
في إطار مكافحة الإرهاب وإثر نصب كمين قرب بلدية حمام ريغة، ولاية عين الدفلى، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مساء أمس 29 ماي 2018، على إرهابي واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة. وفي نفس السياق، سّلم إرهابي نفسه صباح اليوم للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء. ويتعلق الأمر بالمسمى "توجي مهدي" المكنى "أبو بكر" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016. وبسكيكدة وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مخبأين للجماعات الإرهابية يحويان (700) كيلوغرام من المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات وثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير ومواد غذائية وأغراض أخرى. تأتي هذه العمليات في سياق الجهود التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لمطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.
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