

مديرة ملحقة المعهد الوطني العالي للصيد البحري، بوعبد الله لـ "الإتحاد ": فتح تخصصات جديدة وتمتين العلاقة مع المهنيين ومجهزي السفن وقفت "الإتحاد " في حوار حصري مع مديرة ملحقة المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات بالمرسى ،شهرة زاد بوعبدالله ، وتطرقت معها إلى عدة مواضيع تخص الملحقة وفرص التكوين الممنوحة، بالإضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بمجال الصيد البحري وتربية المائيات .



قيطوني يردٌُّ على منتقدي شراء مصفاة "أوغوستا" · مشروع قانون المحروقات الجديد لا يزال محل دراسة رد وزير الطاقة ،مصطفى قيطوني،أمس،على بعض الأطراف التي انتقدت صفقة شراء مجمع “سونطراك” لمصفاة “اغوستا” بإيطاليا، وقال



نسيب: لسنا متأثرين بأزمة المياه مقارنة بالبلدان العربية الأخرى أعلن وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن ديون المؤسسات العمومية لدى الجزائرية للمياه، بلغت 16 مليار دينار، منها 9 مليار دينار للبلديات، مؤكدا أن 2018



بوعزقي: أزمة الحليب مفتعلة وملبنات تتلاعب بالبودرة نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي،أمس، وجود أزمة ندرة حليب الأكياس المدعم التي تشهدها العديد من ولايات الوطن مفتعلة، وقال إن



طمار: هذه هي الفئات المستثناة من مراقبة البطاقية الوطنية للسكن كشف وزير السكن والعمران والمدنية عبد الوحيد تمار،أمس،عن قرار استثناء 10فئات من طالبي السكن والإعانات المقصيون سابقا من برامج الدولة، من المراقبة الايجابية في البطاقية



مساهل يسلم رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى نظيره المالي استقبل وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, حاملا رسالة من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, أمس، بباماكو من طرف الرئيس المالي, ابراهيم بوبكر كيتا. و سلم



جلاب: الحكومة ستحقق في ارتفاع الأسعار · معاقبة الجزارين الذين لا يضعون اختام على اللحوم المستوردة كشف وزير التجارة، السعيد جلاب، أمس، عن وجود مخطط حكومي لتنظيم الأسواق بعد رمضان، مُقر بعدم



القضاء على إرهابي واسترجعت مسدسا رشاشا بعين الدفلى في إطار مكافحة الإرهاب وإثر نصب كمين قرب بلدية حمام ريغة، ولاية عين الدفلى، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مساء أمس 29 ماي 2018، على



قايد صالح: حريصون على توفير كل الإمكانيات لمدارس أشبال الأمة جدد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على "الحرص الشديد الذي تبديه القيادة العليا للجيش تجاه إحاطة منظومتنا