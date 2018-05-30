كعوان مطالب بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها ضد بعض القنوات





وجهت ،سامية خمري، النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، سؤالا شفويا إلى وزير الاتصال جمال كعوان حول المساس بقدسية شهر رمضان المعظم من خلال بعض البرامج الموجهة للأسر الجزائرية لثقافتها وهويتها وتقاليدها. وقالت خمري إن البرامج المعروضة في شهر رمضان خاصة الكاميرا الخفية تتضمن الكثير من مظاهر العنف اللفظي والمعنوي وتتعدى ذلك -حسبها- إلى العنف المادي الذي مس بأخلاق الشعب الجزائري، موضحة أن الانهيار في المستوى لا يقتصر- حسبها- على القنوات الخاصة فقط بل تعداه إلى التلفزيون، قائلة: “إن المستوى المتدني لما يعرض أمام أبنائنا وعائلاتنا على بعض القنوات التلفزيونية العامة والخاصة وكذا على مرأى من الإعلام العالمي أثار انتباه وسخط وغضب الكثير من المواطنين والعائلات الذين لم يجدوا بدا للتعبير عن رفضهم واستيائهم إلا التوجه إلى الجهة المخولة والمسؤولة أمام ما يجري من تعدي صارخ على مشاعرهم وأسرهم وقيمهم”، متسائلة عن غياب الرقابة ممثلة في سلطة ضبط السمعي البصري عن المشهد. وطالبت صاحبة السؤال من كعوان الإفصاح عن الإجراءات التي ينوي إتخاذها أمام هذه الممارسات ، وللإشارة، سبق لوزير الاتصال، أن عبر عن استيائه من البرامج التي تبثها القنوات خلال شهر رمضان.

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