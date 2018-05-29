ازيد من 5 اطنان غالبيتها من اللحوم الحمراء و البيضاء محجوزات مع بداية رمضان الكريم





بلغت كمية المحجوزات من المواد الاستهلاكية الفاسدة و التي حاول عدد من التجار ترويجها عبر مختلف الفضاءات التجارية بالعاصمة خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان ازيد من 5 اطنان, غالبيتها من اللحوم الحمراء و البيضاء , حسبما اكده اليوم الثلاثاء السيد دهار العياشي ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر. و اوضح السيد دهار في تصريح ل/واج انه و في إطار عمل اعو الرقابة و مكافحة الغش لمديرية التجارة لولاية الجزائر تم خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الفضيل حجز ازيد من 5 اطنان من المواد الاستهلاكية غالبيتها من اللحوم الحمراء و البيضاء , و التي "تبين انها غير صالحة للاستهلاك البشري". و أضاف أن عمل الأعوان في ما يخص مراقبة النوعية و قمع الغش أسفر على تحرير691 محضر ضد التجار المخالفين , فيما بلغ عدد عمليات المراقبة 2359 تدخل عبر محلات البيع بالتجزئة و الجملة و كذا على مستوى الوحدات الانتاجية. كما تم اصدار 13 اقتراح غلق للمحلات في الفترة المشار اليها لارتكاب اصحابها مخالفات للقوانين المنظمة للعملية التجارية, يضيف السيد دهار. و حسب نفس الحصيلة, فقد تم أيضا رصد 3982 تدخل خاص بالممارسات التجارية نجم عنه تحرير 1279 محضر و 72 اقتراحا بالغلق , فيما فاقت قيمة السلع غير "المفوترة" المعروضة للبيع عبر مختلف الفضاءات التجارية بالعاصمة خلال العشرة أيام الاولى من شهر رمضان ازيد من 46 مليون دج. و وصل بذلك اجمالي المخالفات المرتكبة من قبل التجار والمحاضر المرفوعة من قبل اعوان مديرية التجارة بالعاصمة في الفترة المشار اليها الى 1970 محضر , فيما بلغت حصيلة التدخلات الرقابية 6341 تدخل, بينما وصل عدد المحلات المقترحة للغلق بالولاية الى 85 محل. يذكر ان مديرية التجارة لولاية الجزائر جندت و بمناسبة حلول شهر رمضان زهاء 332 فرقة لمراقبة الجودة والنوعية وقمع الغش وكذا مراقبة الممارسة التجارية و تم توزيع الفرق على جميع الأسواق الجوارية والمساحات التجارية الكبرى بالعاصمة في إطار حماية المستهلك وتنظيم آلية السوق وضبطها.

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