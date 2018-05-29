مديرية التجارة لسكيكدة منذ بداية شهر رمضان تحجز 16 قنطارا و 28 كلغ من اللحوم و الدواجن و المواد الغذائية





قامت مصالح مديرية التجارة لسكيكدة منذ بداية شهر رمضان بحجز 16 قنطارا و 28 كلغ من اللحوم و الدواجن و المواد الغذائية المختلفة عبر إقليم الولاية , حسب ما صرح به اليوم الثلاثاء المدير المحلي للتجارة , عبد اللطيف عيشاوي. لمصادر اعلامية أنه مقارنة بنفس الفترة من شهر رمضان المنصرم فقد تم تسجيل ارتفاع "كبير" في كمية المحجوزات إذ أنه لم يسجل سوى 1,8 قنطار في نفس الفترة من رمضان العام الفائت. و أضاف المتحدث أن قيمة المحجوزات التي تم حجزها منذ بداية شهر رمضان الجاري قدرت ب 450 مليون د.ج , مشيرا إلى غلق 18 محلا تجاريا نتيجة عدم القيد في السجل التجاري و عدم احترام شروط النظافة. و أفاد كذلك بأن أعوان مراقبة النوعية و قمع الغش قاموا ب 1450 تدخلا أسفر عن 194 مخالفة و تحرير 189 محضرا. من جهة أخرى, أشار السيد عيشاوي إلى تسخير 86 فرقة خلال شهر رمضان منها 36 فرقة لقمع الغش و 50 أخرى لمراقبة الممارسات التجارية تعمل كلها بشكل متواصل و توجيه العمليات الرقابية نحو مراقبة أسعار المواد المقننة أو المسقفة و كذا مراقبة مسار حركة السلع من خلال الفوترة على مستوى الإنتاج و التجارة بالجملة مشيرا إلى أن مبلغ عدم الفوترة قدر ب 20 مليون د.ج منذ مطلع رمضان

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