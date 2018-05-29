تزويد "عن قريب" مطار بني عباس ببرج مراقبة





سيتم تزويد مطار بني عباس (245 كلم جنوب بشار) عن قريب ببرج مراقبة وهياكل تقنية ضرورية حسبما أفاد اليوم الثلاثاء الوالي المنتدب لهذه المقاطعة الإدارية . وأوضح بوبكر لنصاري أن تجسيد مشروع برج مراقبة وهياكله التقنية يسمح بإنجاز مطار مكتمل بهذه المنطقة بهدف تعزيز النقل الجوي بهذا الجزء من جنوب الساورة". كما سيسمح استكمال هذا المشروع الذي ستنطلق أشغاله في بحر السنة الجارية أيضا بتدعيم وتطوير الحركية السياحية بمنطقة بني عباس التي تتميز بمواقعها الخلابة" كما أضاف ذات المسؤول . و يعد هذا المطار الذي تتكفل بتسييره شركة تسيير خدمات ومنشآت مطار وهران التي تشرف على تسيير مطارات جنوب غرب الوطن محركا للتنمية الإقتصادية للمنطقة وقد استفاد في 2010 من مدرج إقلاع (بطول3.500 متر) و (عرض 45 متر) يسمح بهبوط مختلف أنواع الطائرات كما ذكرت من جهتها مديرية النقل .وسيتم وضع حيز الخدمة هذه المنشأة المطارية من قبل السلطات المختصة وذلك بعد استكمال إنجاز برج المراقبة وهياكله التقنية الضرورية والتي تستجيب لإجراءات ومعايير الطيران المدني كما أشير إليه. وسيساهم هذا المطار لدى دخوله حيز النشاط في تطوير خدمات النقل الجوي عبر ولاية بشار ومنطقة جنوب غرب الوطن التي تتوفر حاليا على مطارات ذات بعد جهوي على غرار مطارات تندوف وتيميمون وأدرار وبشار مثلما تمت الإشارة إليه

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