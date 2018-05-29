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29/05/2018 15:03:00

ايمانويل ماكرون يستقبل الوزير الأول أحمد أويحيى بباريس


إستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الثلاثاء بباريس، الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي عينه رئيس لجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, لتمثيله في الندوة الدولية حول ليبيا التي تعقد اليوم بباريس. و جرى الاستقبال بقصر الايليزي قبيل إفتتاح الندوة الدولية حول ليبيا التي تعقد تحت اشراف الامم المتحدة قصد التوصل الى اتفاق بين الفرقاء الليبيين.

و تعقد الندوة بمشاركة أهم القادة الليبيين و الأمم المتحدة و عدة بلدان من بينها بلدان جوار ليبيا.

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ايمانويل ماكرون يستقبل الوزير الأول أحمد أويحيى بباريس

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