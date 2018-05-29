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29/05/2018 12:18:00

بيون حاج أحمد: سحب 97 مليار في الأسبوع الأول من رمضان


سجلت المديرية العامة لبريد الجزائر سحب حوالي 97 مليار دينار خلال الأسبوع الأول فقط  من شهر رمضان الفضيل.  وصرح المدير المركزي لبريد الجزائر، بيون حاج أحمد، في برنامج "نحن في الخدمة" للقناة الإذاعية الأولى أنه بمناسبة شهر رمضان سطرت المديرية العامة لبريد الجزائر برنامجا استثنائيا سيسمح بتوفير الأموال بصفة دائمة ومستمرة حيث تم توفير 106 مليار دينار خلال الأسبوع الأول وتم سحب 97 مليار دينار. ومن خلال هذا تتوقع مصالح بريد الجزائر سحب 358 مليار دينار عشية عيد الفطر المقبل.

 

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