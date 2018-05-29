

بيون حاج أحمد: سحب 97 مليار في الأسبوع الأول من رمضان سجلت المديرية العامة لبريد الجزائر سحب حوالي 97 مليار دينار خلال الأسبوع الأول فقط من شهر رمضان الفضيل. وصرح المدير المركزي لبريد الجزائر، بيون حاج أحمد،



تسريناداك: تنظيم منتدى الأعمال والإستثمار بين الجزائر والبوسنة والهرسك قريبا مساهل: المحادثات خصت تحدي التصدي إلى الإرهاب والتطرف أبرز وزير الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك، ايغور تسريناداك مساء أول أمس، بالجزائر العاصمة إرادة الجزائر وبلده لتعزيز



طمار: 9 حالات لتمكين المواطن حق الإستفادة من منحة الدولة الخاصة بالسكن · تنصيب اللجنة الوزارية الخاصة بالطعون في صيغ الإيجاري الترقوي وعدل أكد عبد الحميد تمار وزير السكن والعمران والمدنية،أمس،الدولة الجزائرية سطرت برنامجا طموحا في إطار السكن،



الإفراج عن كيفية تسديد أفراد الجالية لأقساط سكنات LPP كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ،أمس،عن كيفية تسديد الأقساط بالعملة الصعبة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج المسجلين في برنامج السكن الترقوي العمومي "أل بي بي". وحسب ذات



بن حبليس تتهم جمعيات جزائرية بالتواطؤ لتشويه صورة الجزائر دافعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ،سعيدة بن حبيلس، عن مواقف الجزائر المشرفة مع المهاجرين غير الشرعيين ، منتقدة بشدة حملات التشويه الأخيرة التي شنتها منظمات



تدمير مخبأ للإرهابيين يحوي خمس قنابل تقليدية الصنع ببسكرة في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بسكيكدة/ن.ع.5، يوم 28 ماي 2018، مخبأ للإرهابيين



رفع تسعيرات "الوثائق الإلكترونية" حاجز بين المواطن وهويته طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الحـكومة بإعادة النـظر في المقترحات الأخـيرة التي تـضمنها مـشروع قانون المالية التكميلي لـسنة 2018 ، كونه تضمن وضع تـكلفـة للوثائق



قايد صالح: "الجيش" حريص على القيام بمهامه الدستورية الثابتة جدد الفريق لفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي "حرص القيادة العليا الدائم والمتفاني الهادف على مواصلة تعزيز قدرات



ملتقى دولي حول إصلاح السجون قريبا بالجزائر · إمتحان"البيام" بالمؤسسات العقابية يجري في ظروف حسنة تحتضن الجزائر العاصمة نهاية شهر جوان القادم ملتقى دولي حول إصلاح السجون في الجزائر بهدف إبراز تجربتها في