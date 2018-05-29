الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
29/05/2018 12:15:00

تسريناداك: تنظيم منتدى الأعمال والإستثمار بين الجزائر والبوسنة والهرسك قريبا


  •    مساهل: المحادثات خصت تحدي التصدي إلى الإرهاب والتطرف

أبرز وزير الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك،  ايغور تسريناداك مساء أول أمس،  بالجزائر العاصمة إرادة الجزائر وبلده لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ورفعها إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط  البلدين. وقال تسريناداك في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع وزير  الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل والتي توسعت إلى وفدي البلدين: "لقد سجلنا أن بلدينا تربطهما علاقات سياسية جيدة ولكن هناك ضرورة لتحسين وتعزيز علاقاتنا  الاقتصادية والتجارية"، مؤكدا أن "هذين المجالين يتطلبان بذل جهود أكبر"، معلنا عن تنظيم منتدى الأعمال والإستثمار الثاني بين البلدين في ساراييفو خلال  عام 2018 الجاري بعد ذلك الذي انعقد  بالجزائر في سنة 2008، معربا عن يقينه بأن المنتدى القادم سيعزز العلاقات  الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والبوسنة والهرسك وأن السياحة والزراعة على  وجه الخصوص، تشكلان مجالين لتعزيز التعاون الثنائي بامتياز. ومن جهة اخرى، أوضح تسريناداك أنه تطرق مع مساهل إلى المسائل  الأمنية الراهنة ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي وإلى  سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في  هذه المجالات. ومن جانبه، أوضح مساهل أن المحادثات كانت فرصة لتبادل الرؤى حول مدى  تقدم الأوضاع الداخلية للبلدين، سيما مختلف المراحل التي اجتازتها الجزائر منذ  سنة 1999 إلى يومنا هذا والتي أدت  إلى استقرار البلاد وأهمها الوئام المدني والمصالحة الوطنية والعيش معا في  سلام، وأضاف أنه تطرق أيضا مع نظيره البوسني إلى الوضع في البوسنة والهرسك ومنطقة  البلقان وكذا الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والقضية الصحراوية. وقال مساهل أن المحادثات خصت أيضا التحديات المشتركة والمتمثلة خاصة في  التنمية والإستقرار وكذلك تحدي التصدي إلى الإرهاب والتطرف وأهمية التنسيق على  المستوى الأممي, علاوة على مجمل المبادرات الرامية إلى دمقرطة نظام الأمم  المتحدة وكل ما له علاقة بالسلم والأمن. أما على المستوى الثنائي, أشار الوزير أن زيارة تسريناداك إلى الجزائر  سمحت بتقارب البلدين أكثر وبمد جسور التعاون بينهما بما يعكس طموح رؤساء  البلدين وشعبيهما.

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بيون حاج أحمد: سحب 97 مليار في الأسبوع الأول من رمضان

سجلت المديرية العامة لبريد الجزائر سحب حوالي 97 مليار دينار خلال الأسبوع الأول فقط  من شهر رمضان الفضيل.  وصرح المدير المركزي لبريد الجزائر، بيون حاج أحمد،
image

تسريناداك: تنظيم منتدى الأعمال والإستثمار بين الجزائر والبوسنة والهرسك قريبا

   مساهل: المحادثات خصت تحدي التصدي إلى الإرهاب والتطرف أبرز وزير الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك،  ايغور تسريناداك مساء أول أمس،  بالجزائر العاصمة إرادة الجزائر وبلده لتعزيز
image

طمار: 9 حالات لتمكين المواطن حق الإستفادة من منحة الدولة الخاصة بالسكن

·      تنصيب اللجنة الوزارية الخاصة بالطعون في صيغ الإيجاري الترقوي وعدل أكد عبد الحميد تمار وزير السكن والعمران والمدنية،أمس،الدولة الجزائرية سطرت برنامجا طموحا  في إطار السكن،
image

الإفراج عن كيفية تسديد أفراد الجالية لأقساط سكنات LPP

 كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ،أمس،عن كيفية تسديد الأقساط بالعملة الصعبة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج المسجلين في برنامج السكن الترقوي العمومي "أل بي بي". وحسب ذات
image

بن حبليس تتهم جمعيات جزائرية بالتواطؤ لتشويه صورة الجزائر

دافعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ،سعيدة بن حبيلس، عن مواقف الجزائر المشرفة مع المهاجرين غير الشرعيين ، منتقدة بشدة حملات التشويه الأخيرة التي شنتها منظمات
image

تدمير مخبأ للإرهابيين يحوي خمس قنابل تقليدية الصنع ببسكرة

في إطار مكافحة الإرهاب  وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بسكيكدة/ن.ع.5، يوم 28 ماي 2018، مخبأ للإرهابيين
image

رفع تسعيرات "الوثائق الإلكترونية" حاجز بين المواطن وهويته

طالبت  المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك  الحـكومة  بإعادة النـظر في المقترحات الأخـيرة التي تـضمنها مـشروع  قانون المالية التكميلي لـسنة  2018 ،  كونه تضمن وضع تـكلفـة للوثائق
image

قايد صالح: "الجيش" حريص على القيام بمهامه الدستورية الثابتة

جدد الفريق لفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي "حرص القيادة العليا الدائم والمتفاني الهادف على مواصلة تعزيز قدرات
image

ملتقى دولي حول إصلاح السجون قريبا بالجزائر

·      إمتحان"البيام" بالمؤسسات العقابية يجري في ظروف حسنة تحتضن الجزائر العاصمة نهاية شهر جوان القادم ملتقى دولي حول إصلاح السجون في الجزائر بهدف إبراز تجربتها في
image

مساهل في زيارة عمل إلى باماكو اليوم

سيقوم وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل ابتداء من اليوم،  بزيارة عمل تدوم يومين إلى باماكو حاملا رسالة من رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى
قيم هذا المقال
0