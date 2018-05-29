طمار: 9 حالات لتمكين المواطن حق الإستفادة من منحة الدولة الخاصة بالسكن





· تنصيب اللجنة الوزارية الخاصة بالطعون في صيغ الإيجاري الترقوي وعدل

أكد عبد الحميد تمار وزير السكن والعمران والمدنية،أمس،الدولة الجزائرية سطرت برنامجا طموحا في إطار السكن، وقال إنه يرمي لصون كرامة المواطن الجزائري و تمكينه في الحصول على سكن لائق،قائلا أن الجزائر شيدت أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية. وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي أن الإستفادة من السكن العمومي بمختلف الصيغ يخضع لمعايير محددة، مشيرا أن أحقية الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة بالنسبة للمواطنين تلخصت في إطار مذكرة وزارية أقرتها وزارة السكن والعمران والمدينة تمكن المواطن حق الإستفادة من هذه الميزة والتي جاءت في تسع نقاط، وتمثلت في عدم إمتلاك المواطن للمباني ذات الإستعمال السكني،تسقيف دخل الأسرة المحدد من طرف الدولة لبناء السكن، إضافة الى مالكي العقار الخاص بالشيوع وكذا طالبي السكن الوظفيي، وفي حالة وفاة طالب السكن وكلها منصوص عليها في المذكرة الوزارية، إضافة الى تدابير صارمة هذا الخصوص،وقال الوزير أنه قد تم تنصيب اللجنة الوزارية الخاصة بالطعون في صيغ الإيجاري الترقوي وعدل.

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