الإفراج عن كيفية تسديد أفراد الجالية لأقساط سكنات LPP





كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ،أمس،عن كيفية تسديد الأقساط بالعملة الصعبة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج المسجلين في برنامج السكن الترقوي العمومي "أل بي بي". وحسب ذات المصدر، تشترط المؤسسة تأكيد اكتتاب الجالية الجزائرية، في برنامج LPP، من خلال تحميل وإمضاء الإلتزام في أجل ثلاثين يوم، ليتم على أساسه تحرير الأمر بدفع الشطر الأول المقدر بنسبة 20 بالمائة من ثمن بيع المسكن، والذي يلزم المكتتب بتسديده في أجل لا يتعدى 30 يوما. فيما يتم توزيع الأقساط المتبقية و المقدرة بـ80 بالمائة من قيمة السكنات، فيتم تسديدها عبر 04 مراحل، يتم تقديرها حسب تقدم اشغال الأنجاز، حيث يطلب سيكون المكتتب ملزم بدفع 15 المائة بعد انتهاء الأشغال الكبرى ، و 35 بالمائة بعد إنتهاء أشغال الهيكل.و 25 بالمائة بعد إنتهاء الأشغال الثانوية .و 05 بالمائة عند تسليم المفاتيح. على ان ترسل إيصالات الأقساط خلال أجل خمسة عشر (15) يومًا. فيما سيكون على المكتتبين المستفيدين من السكنات الجاهزة تسديد كل قسط شهريا بداية من تاريخ تسديد القسط الأول. حسب ذات البيان. كما حذّرت المؤسسة من الغاء الاكتتاب في حال تخلف المكتتب عن تسديد قسطين متتاليين.

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