تدمير مخبأ للإرهابيين يحوي خمس قنابل تقليدية الصنع ببسكرة





في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بسكيكدة/ن.ع.5، يوم 28 ماي 2018، مخبأ للإرهابيين يحوي خمس (05) قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي (1,6) طن من المواد الغذائية بعين قزام/ن.ع.6، فيما أوقف حراس السواحل بالقالة/ن.ع.5، ستة (06) غطاسين دون رخصة، وضبطوا أجهزة للصيد المحظور للمرجان ومعدات للغطس. في سياق متصل، حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (4500) علبة سجائر ببسكرة/ن.ع.4، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة/ن.ع.5، شخصا بحوزته ثلاثة (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بوهران/ن.ع.2، محاولة هجرة غير شرعية لـ (14) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف (41) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.

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