رفع تسعيرات "الوثائق الإلكترونية" حاجز بين المواطن وهويته





طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الحـكومة بإعادة النـظر في المقترحات الأخـيرة التي تـضمنها مـشروع قانون المالية التكميلي لـسنة 2018 ، كونه تضمن وضع تـكلفـة للوثائق خاصة منها بطاقة التعريف الوطنية ورخـصة السيـاقة ، بالإضافة إلى جـواز الـسفر البيـومتري وذلك قـبل الانتهاء من صياغة مشروع القانون. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن رفع تسعيرات استصدار الوثائق الإلكترونية سيكون عبارة عن حاجز فاصل بين المواطن وهويته ، كما اعتبرت المبررات التي قدمتها الحـكومة لإحتــواء الـغضب الـشارع سيزيد من معاناة الفئة الهشة من المواطنين و لا سيما حين يتعلق الأمر بوثيقة مهمة كبطاقة التعريف الوطنية،مـؤكدة أن رفع التسعيرات يعد بمثابة ضريبة على المواطنين. وأعربت ذات المنظمة عن تخوفها من لجوء الحكومة المتكرر للزيادات من أجل سد حاجيات الميزانية و لا سيما خلال الثلاث سنوات الاخيرة ، معتبرة أنها أثقلت كاهل المستهلك الجزائري و بالأخص أصحاب الدخل المحدود و أبعدهم أكثر عن سقف الأجر الكريم، وقال البيان:"..المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ، ومن منطلق رفع صوت المستهلكين للإدارات والسلطات المعنية ، تتابع عن قرب ما تم تداوله حول المقترحات المفترضة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، و خاصة ما قد يتضمنه من رسوم جديدة على المواطنين، لما بلغها من استفسارات وتساؤلات عدة". وشـدد ت المـنـظمة على ضـرورة إيجاد سبل تمويل للخـزينة العـمومية التي تـعاني بـفعل الأزمة النـفطية التي تـعرفها البلاد مـنذ 2014 بـعيـدا عن زيـادات سـترهـق كـهل المـواطن البسيـط ، مـشيرة إلى ما تسبب في تذمر أغلبية المواطنين.

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