قايد صالح: "الجيش" حريص على القيام بمهامه الدستورية الثابتة





جدد الفريق لفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي "حرص القيادة العليا الدائم والمتفاني الهادف على مواصلة تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي. وأوضح الفريق قايد صالح ،أمس، في كلمته التي ألقاها خلال اليوم الثاني من زيارة عمل وتفتيش التي قادته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست أن "الجيش الوطني الشعبي سيظل دوما حريصا أشد الحرص على القيام بمهامه الدستورية الثابتة من أجل إعلاء شأن الجزائر وتأمين شعبها وحماية كل شبر من ترابها الطاهر"، مشيرا أن "حجم التحديات التي تفرضها المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي بات يعرفها عالم اليوم على وجه العموم ومنطقتنا العربية الإفريقية على وجه الخصوص، بما يكفل التأمين التام والشامل لحرمة سيادة الجزائر ووقوفها الدائم شامخة الهامة وعزيزة الجانب حافظة لموجبات أمنها واستقرارها". وذكر الفريق قايد صالح أنه " من الضروري أن يكون إطارات الجيش الوطني الشعبي على علم بوتيرة المتغيرات وتسارع الأحداث في العالم وعلى وعي تام بما تحمله من مخاطر وتهديدات حتى يدركوا حجم التحديات التي يتعين عليهم رفعها وحجم الجهود التي يستوجب عليهم بذلها"، مشددا على "أهمية ضرورة التحسيس والتحضير والتكوين والحث بالقدوة على اكتساب المزيد من المعارف والعلوم العسكرية والعامة والمتخصصة"، مشيرا أن "النتائج المحققة على أكثر من مستوى هي من تؤكد هذه الصورة التي استطعنا بلوغها"، قائلا أنها "نتائج ستكون منصة انطلاق حقيقية تكفل لجيشنا مواصلة هذه الجهود وتجسيدها على الميدان وتحويل كافة المساعي الجادة والمخلصة إلى إنجازات جديدة حقيقية أخرى، وذلكم هو صلب غاياتنا الطموحة والمشروعة".

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