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29/05/2018 11:25:00

ملتقى دولي حول إصلاح السجون قريبا بالجزائر


  • ·      إمتحان"البيام" بالمؤسسات العقابية يجري في ظروف حسنة

تحتضن الجزائر العاصمة نهاية شهر جوان القادم ملتقى دولي حول إصلاح السجون في الجزائر بهدف إبراز تجربتها في هذا المجال لدول المنطقة . وأعلن المدير العام لإدارة السجون, مختار فليون, في تصريح للصحافة على هامش الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط  "دورة جوان 2018 " من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش أنه سيتم تنظيم نهاية جوان القادم و"باقتراح من الاتحاد الأوروبي, ملتقى دولي حول إصلاح السجون في الجزائر , من أجل عرض تجربتها على بعض الدول المحيطة بها والتي تسعى, هي كذلك, للخوض في هذا المجال". وأبرز أهمية تسليط الضوء على ما قامت به الجزائر من إصلاحات في قطاع العدالة لا سيما في إصلاح السجون, موضحا  أن الاتحاد الأوروبي يرى أن "التجربة الجزائرية أصبحت  قابلة اليوم للترويج خاصة في محيطنا الإقليمي"، مذكرا بالدور الذي لعبه الاتحاد الاوروبي في عملية إصلاح السجون بالجزائر خاصة من خلال تقديم الخبرات و ارسال البعثات لمؤسسات إعادة التربية والتأهيل. وأكد المدير العام لإدارة السجون, أن امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة بالمؤسسات العقابية التي انطلقت وتعني أزيد من 4.600 ممتحن, تجري في "ظروف حسنة"، موضحا أن هذه الدورة تشهد مشاركة 4.698 ممتحن محبوس من بينهم 64 امرأة, وهو عدد --كما قال-- يزداد من سنة لأخرى, مرجعا ذلك الى "برنامج وخطة نشر التعليم والتكوين في أوساط السجناء وكذا التحفيزات التي يتلقونها بعد نجاحهم, من بينها العفو الذي يصدره رئيس الجمهورية كل سنة للحائزين على شهادة البكالوريا والتعليم الأساسي, فضلا عن الامتيازات التي تقدمها لهم المؤسسات العقابية مثل الإفراج المشروط. وأضاف فليون أن وزارة العدل "وفرت كل الوسائل المادية والمعنوية لإنجاح الاختبارات", مشيرا أن عدد الممتحنين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل للحراش هو 102 من بينهم امرأتان. وللتذكير, فإن الامتحانات تجرى تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية. وقد تم تقديم حصص لفائدة المترشحين لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط تحت إشراف أخصائيين نفسانيين. وبالمناسبة, أوضحت وزارة العدل أنه تم خلال السنة الدراسية 2018/2017 إحصاء "42.937 مسجل في التعليم العام منهم 34.035 مسجل لمزاولة الدراسة عن بعد, 1.554 يزاولون دراستهم الجامعية, 7.348 مسجل بفصول محو الأمية و4.391 مرشح لاجتياز شهادة البكالوريا"، كما بلغ عدد المسجلين في فروع التكوين المهني والحرفي خلال هذا الموسم "39.040 مسجل بما في ذلك المسجلين ضمن دورة فبراير 2018".

 

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