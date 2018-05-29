مساهل في زيارة عمل إلى باماكو اليوم
سيقوم وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل ابتداء من اليوم، بزيارة عمل تدوم يومين إلى باماكو حاملا رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره المالي, ابراهيم بوبكر كيتا. وسيرأس مساهل خلال إقامته في العاصمة المالية أشغال الدورة الـ13 للجنة الثنائية الاستراتيجية مناصفة مع نظيره المالي, تيمان هوبرت كوليبالي.كما سيرأس مساهل اجتماعا وزاريا للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.وسيكون لوزير الخارجية خلال هذه الزيارة محادثات مع مسؤولين سامين في دولة مالي حول حالة العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز التعاون بين البلدين.
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