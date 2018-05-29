بن غبريط تخسر الرهان مجددا





نفت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أمس، وجود أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط، وقالت إن الأمر كان يتعلق بنقاش حول ممارسة التقييم البيداغوجي بخصوص كل الإمتحانات ، وعـجت مـواقع التـواصل الإجتماعي بمــواضيـع امتحانات شهادة التعليم المتوسط " البيام" وذلك بـعد عـشر دقائق من تـوزيـعها على المترشحـين ، لتذهب الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في مهب الريح وتخسر بن غبريط الرهان مجددا. وأقــرت المـسؤولة الأولى عن القـطاع نـورية بن غبريـط بفشـل مـصالـحها في التـحـكم النـهائي في الـعالم الأزرق ومــنع تـداول مـواضــيع الامتحانات الرسـمية عـبر "الفايسبـوك "، مؤكدة بأن السنوات الأخيرة قد شهدت تراجع في مستوى هذه الممارسات التي أصبحت تقتصر على حالات معزولة لنشر المواضيع وليس تسريب الامتحانات، هذا وعـجت مـواقع التـواصل الإجتماعي بمــواضيـع امتحانات اليـوم الأول من امتحان شـهادة التعليم المتوسط "البيـام" وذلك بـعد عـشر دقائق من تـوزيـعها على المترشحـين.

موضوع اللّغة العربية لإمتحان “البيام” ينشر على "الفايسبوك "

لا يزال سيناريو التسريبات يلاحق قطاع التربية، وعلى غرار، ما شهده إمتحان شهادة التعليم الابتدائي قبل أسبوع، تم أمس تداول امتحان شهادة التعليم المتوسط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دقائق بعد الانطلاق الرسمي للامتحان، ورغم الاجراءات الأمنية والرقابية المشددة والعقوبات التي تصل حدة المتابعة القضائية، التي اتخذتها مصالح بن غبريط لمنع نشر المواضيع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها خسرت رهانها مرة أخرى بعد قرابة 30 دقيقة من إنطلاق الامتحان.

أزيد من 732 ألف مترشح لمسابقة التربية..

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن عدد المترشحين لمسابقة التربية الخاصة بالمعلمين والإداريين بلغت أزيد من 732 ألف مترشح، سيتنافسون على 8586 منصب، مشيرة أن عدد المترشحين لمسابقة أساتذة التعليم الابتدائي قدر بأزيد من 513 ألف مترشح، فيما قدر عدد المترشحين لمسابقة الإداريين بأزيد من 219 ألف مترشح. وأكدت وزيرة التربية الوطنية خلال ندوة الصحفية نشطها على هامش اشرافها على الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط من الأغواط "أنه لا توجد هناك أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط كما أثير في بعض وسائل الإعلام الوطنية"، و قالت إن الأمر كان يتعلق بنقاش جرى باللجان التربوية حول ممارسة التقييم البيداغوجي بخصوص كل الإمتحانات و لم يكن يتعلق بإلغاء الإمتحانات الوطنية. ويشار أن الوزيرة أعطت أمس إشارة الانطلاق الرسمي لإمتحانات شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2017 /2018 التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام من متوسطة المصالحة بحي الوئام عقب إشرافها على فتح أظرفة اختبارات مادة اللغة العربية. وقالت بن غبريت إن الوزارة قد اتخذت كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لتجنب أي شكل من اشكال التسريبات التي تهدف الى التشويش على السير الحسن للامتحانات، مؤكدة اشراف خبراء مختصين عبر كل الولايات على متابعة تحقيقات معمقة بخصوص تلك التسريبات التي باتت تهدف إلى تغليط التلاميذ من خلال نشر مواضيع مغلوطة لا علاقة لها بالامتحانات الرسمية، محذرة التلاميذ المرشحين للامتحانات شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا من تلك الممارسات التي تتسبب حسبها في تقليص حظوظهم في النجاح

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