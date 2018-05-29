الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
29/05/2018 10:37:00

بن غبريط تخسر الرهان مجددا


نفت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أمس، وجود أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط، وقالت إن الأمر كان يتعلق بنقاش حول ممارسة التقييم البيداغوجي بخصوص كل الإمتحانات ، وعـجت مـواقع التـواصل الإجتماعي بمــواضيـع  امتحانات شهادة التعليم المتوسط  " البيام" وذلك بـعد عـشر دقائق من تـوزيـعها على المترشحـين ، لتذهب الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في مهب الريح وتخسر بن غبريط الرهان مجددا. وأقــرت المـسؤولة الأولى عن القـطاع نـورية بن غبريـط بفشـل  مـصالـحها  في التـحـكم النـهائي في الـعالم  الأزرق ومــنع  تـداول  مـواضــيع  الامتحانات  الرسـمية  عـبر "الفايسبـوك "، مؤكدة بأن السنوات الأخيرة قد شهدت تراجع في مستوى هذه الممارسات التي أصبحت تقتصر على حالات معزولة لنشر المواضيع وليس تسريب الامتحانات، هذا وعـجت مـواقع التـواصل الإجتماعي بمــواضيـع  امتحانات  اليـوم الأول من  امتحان شـهادة التعليم  المتوسط  "البيـام" وذلك بـعد عـشر دقائق من تـوزيـعها على المترشحـين.

  • موضوع اللّغة العربية لإمتحان “البيام”  ينشر على "الفايسبوك "

لا يزال سيناريو التسريبات يلاحق قطاع التربية،  وعلى غرار، ما شهده إمتحان شهادة التعليم الابتدائي قبل أسبوع، تم  أمس تداول امتحان شهادة التعليم المتوسط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دقائق بعد الانطلاق الرسمي للامتحان، ورغم الاجراءات الأمنية والرقابية المشددة والعقوبات التي تصل حدة المتابعة القضائية، التي اتخذتها مصالح بن غبريط لمنع نشر المواضيع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها خسرت رهانها مرة أخرى بعد قرابة 30 دقيقة من إنطلاق الامتحان.

  • أزيد من 732 ألف مترشح لمسابقة التربية..

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن عدد المترشحين لمسابقة التربية الخاصة بالمعلمين والإداريين بلغت أزيد من 732 ألف مترشح، سيتنافسون على 8586 منصب،  مشيرة أن عدد المترشحين لمسابقة أساتذة التعليم الابتدائي قدر بأزيد من 513 ألف مترشح، فيما قدر عدد المترشحين لمسابقة الإداريين بأزيد من 219 ألف مترشح. وأكدت وزيرة التربية الوطنية خلال ندوة الصحفية نشطها على هامش اشرافها على الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط من الأغواط "أنه لا توجد هناك أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط  كما أثير في بعض وسائل الإعلام الوطنية"، و قالت إن  الأمر كان يتعلق بنقاش جرى باللجان التربوية حول  ممارسة التقييم البيداغوجي بخصوص كل الإمتحانات و لم يكن يتعلق بإلغاء الإمتحانات الوطنية. ويشار أن الوزيرة أعطت أمس  إشارة الانطلاق الرسمي لإمتحانات شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2017 /2018 التي تتواصل على  مدار ثلاثة أيام من متوسطة المصالحة بحي الوئام عقب إشرافها على فتح أظرفة اختبارات مادة اللغة العربية. وقالت بن غبريت إن الوزارة قد اتخذت كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لتجنب أي شكل من اشكال التسريبات التي تهدف الى التشويش على السير الحسن للامتحانات، مؤكدة اشراف خبراء مختصين عبر كل الولايات على متابعة تحقيقات معمقة بخصوص تلك التسريبات التي باتت تهدف إلى تغليط التلاميذ من خلال نشر مواضيع مغلوطة  لا علاقة لها بالامتحانات الرسمية، محذرة التلاميذ المرشحين للامتحانات شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا من تلك الممارسات التي تتسبب حسبها في تقليص حظوظهم في النجاح

 

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بولسان: لا يمكن تسريب مواضيع امتحانات نهايات الأطوار التعليمية

أكد مدير الدراسات بوزارة التربية الوطنية ،مولود بولسان، استحالة تسريب مواضيع امتحانات نهايات الأطوار التعليمية الأساسية الثلاثة بدءا من اختبارات السنة الخامسة حتى شهادة الباكلوريا
image

بن غبريط تخسر الرهان مجددا

نفت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أمس، وجود أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط، وقالت إن الأمر كان يتعلق
image

بالمقارنة مع نفس الفترة في 2017 : انخفاض عدد حوادث المرور خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان

سجلت مصالح الأمن لولاية الجزائر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان لهذه السنة انخفاضا في عدد حوادث المرور بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة
image

الرئيس بوتفليقة يعين أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا

عين رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, الوزير الأول, أحمد أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا ستعقد يوم غد بباريس و التي دعي إليها رئيس
image

عناصر الشرطة تتقاسم وجبات الإفطار مناصفة مع مستعملي الطريق السريع

        استمرارا في تنفيذ سياسة المديرية العامة للأمن الوطني وإنجاحا لمبادرتها التي عكفت على إقامتها كل شهر رمضان، تواصل مصالح أمن ولاية الجزائر،
image

بن غبريت: "لا توجد هناك أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط "

 أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الإثنين "أنه لا توجد هناك أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط 
image

أويحيى يستقبل وزيرالشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك

استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الاثنين  بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك ايغور تسريناداك الذي  يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من نظيره
image

عبد الرحمان راوية: الحكومة غير جادة في تقليص فاتورة الإستيراد

أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية،  أن كل المنتجات الواردة في القائمة الممنوعة من الاستيراد المنصوص عليها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لا تمثل
image

الطيب زيتوني من بالبليدة: الدولة ستسوي ملفي جماجم الشهداء و أرشيف الثورة

أكد وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أمس، من البليدة عزم الدولة الجزائرية تسوية ملفي جماجم الشهداء و أرشيف الثورة، مؤكدا أن الكشافة الإسلامية الجزائرية ساهمت بالأمس
image

يعقوبي: أطنان من الخبز ترمى في "المزابل" في رمضان

بلغت كمية النفايات المنزلية التي جمعتها مؤسسة  "نات كوم" خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم 20.000 طن منها 7  أطنان من الخبز أي
قيم هذا المقال
0