

بالمقارنة مع نفس الفترة في 2017 : انخفاض عدد حوادث المرور خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان سجلت مصالح الأمن لولاية الجزائر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان لهذه السنة انخفاضا في عدد حوادث المرور بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة



الرئيس بوتفليقة يعين أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا عين رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, الوزير الأول, أحمد أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا ستعقد يوم غد بباريس و التي دعي إليها رئيس



عناصر الشرطة تتقاسم وجبات الإفطار مناصفة مع مستعملي الطريق السريع استمرارا في تنفيذ سياسة المديرية العامة للأمن الوطني وإنجاحا لمبادرتها التي عكفت على إقامتها كل شهر رمضان، تواصل مصالح أمن ولاية الجزائر،



بن غبريت: "لا توجد هناك أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط " أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الإثنين "أنه لا توجد هناك أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط



أويحيى يستقبل وزيرالشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك ايغور تسريناداك الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من نظيره



عبد الرحمان راوية: الحكومة غير جادة في تقليص فاتورة الإستيراد أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، أن كل المنتجات الواردة في القائمة الممنوعة من الاستيراد المنصوص عليها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لا تمثل



الطيب زيتوني من بالبليدة: الدولة ستسوي ملفي جماجم الشهداء و أرشيف الثورة أكد وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أمس، من البليدة عزم الدولة الجزائرية تسوية ملفي جماجم الشهداء و أرشيف الثورة، مؤكدا أن الكشافة الإسلامية الجزائرية ساهمت بالأمس



يعقوبي: أطنان من الخبز ترمى في "المزابل" في رمضان بلغت كمية النفايات المنزلية التي جمعتها مؤسسة "نات كوم" خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم 20.000 طن منها 7 أطنان من الخبز أي



قايد صالح : الجيش عازم على القضاء نهائيا على آفة الإرهاب أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن "مهمة مكافحة بقايا الإرهاب هي مهمة متواصلة لن ينتهي مشوارها