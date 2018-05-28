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28/05/2018 15:52:00

الرئيس بوتفليقة يعين أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا


عين رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, الوزير الأول, أحمد أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا ستعقد يوم غد بباريس و التي دعي إليها رئيس الدولة من قبل نظيره الفرنسي, ايمانويل ماكرون. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد عين الوزير الأول, أحمد أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا و التي د عي إليها رئيس الدولة من قبل نظيره الفرنسي, السيد ايمانويل ماكرون". و اختتم البيان أن الندوة الدولية حول ليبيا ستعقد يوم غد بباريس بمشاركة أهم القادة الليبيين و الأمم المتحدة و عدة بلدان من بينها بلدان جوار ليبيا.

 

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