وأعطت الوزيرة صباح اليوم اشارة الإنطلاق الرسمي لإمتحانات شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2017 /2018 التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام من متوسطة المصالحة بحي الوئام عقب إشرافها على فتح أظرفة اختبارات مادة اللغة العربية. و أشارت السيدة بن غبريت "أن الأمر كان يتعلق بنقاش جرى باللجان التربوية حول ممارسة التقييم البيداغوجي بخصوص كل الإمتحانات و لم يكن يتعلق بإلغاء الإمتحانات الوطنية".
بن غبريت: "لا توجد هناك أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط "
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الإثنين "أنه لا توجد هناك أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط كما أثير في بعض وسائل الإعلام الوطنية".
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